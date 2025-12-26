嘉明湖和戒茂斯飄雪 山友盼見雪封嘉明湖美景
（中央社記者盧太城台東縣26日電）大陸冷氣團來襲，嘉明湖山屋和戒茂斯山今天中午開始飄雪，意外的雪景讓山友興奮，希望能持續下雪，看到雪封嘉明湖美景。
「熊出沒」高山協作員姜旭燦今天中午告訴中央社記者，約12時30分前往嘉明湖路上、海拔約3000公尺的戒茂斯山大石頭休息站飄雪約10分鐘，「意外的禮物」讓山友興奮不已。另外，在嘉明湖山屋的山友也傳出消息，山屋中午開始下雪，大家都期盼能看到雪封嘉明湖美景。（編輯：張雅淨）1141226
其他人也在看
今年是暖冬？粉專舉「霸王寒流」打臉：跨年後恐有強烈冷空氣襲台
今（26）日受到大陸冷氣團影響，是這幾日氣溫最低的時段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部部分山區有下雪或雨夾雪的機會。另外，有不少人質疑今年是否是暖冬？對此，台灣颱風論壇以2016年的「霸王寒流」為例，提醒民眾不要太早下定論，且根據預報，跨年後可能會有一波強烈冷空氣襲台。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
大陸冷氣團南衝！「5地區」低溫恐跌破10度 全台濕冷雨不停
今（25）日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今、明兩日將持續明顯的濕冷天氣型態，入夜後降溫速度快、體感變化明顯，部分高山地區甚至有局部降雪、霰或結冰的機率，此外，氣象署也指出，新北、桃園、新竹、苗栗及金門等地區，有出現10度以下低溫的機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天
今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
聖誕夜急凍！大陸冷氣團報到「有機會上看強烈等級」探10度，專家曝：這兩天最冷、高山恐降雪
聖誕節急凍！天氣風險分析師薛皓天示警，今年第二波大陸冷氣團來襲，台北測站下探 13 度，不排除挑戰「強烈大陸冷氣團」。最冷時段落在聖誕夜至週六清晨，低溫僅 10-12 度；3000 公尺以上高山有降雪機率。一文掌握最冷時間、高山追雪熱點及跨年天氣展望！天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 4
跨年天氣回暖！下波冷空氣「恐達寒流等級」影響時間曝光
今（25）日天氣明顯變冷，但南北也呈現明顯的溫度差，苗栗以北到宜蘭高溫僅有17-18度，加上下雨變得更加濕冷，不過南部、台東最高還有26度。天氣職人吳聖宇指出，下波強冷空氣團恐在元旦過後南下，甚至可能達寒流等級，要持續關注相關預報。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 5
又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
台東卑南6.1強震搖超大！ 民眾直呼：像被地底的東西撞擊
國家警報響！台東今（24）日下午5點47分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於卑南鄉（台東縣政府北方10.1公里處），地震深度僅11.9公里，屬於極淺層強震，台東民眾明顯感受到劇烈搖晃，一家五金行貨架物品掉落。消防局表示目前尚未接獲災情，正清查中。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
最冷時刻來了！入夜「跌破10度」凍到明晨 跨年3地濕答答
冷氣團發威！中央氣象署今（25）日表示，今晚至明晨是這波冷氣團最冷時刻，全台幾乎都低於14度，入夜後局部地區可能跌破10度，桃園以北及宜蘭地區要留意局部較大雨勢，週六起（27日）天氣逐日好轉。不過下週二（30日）又有新一波東北季風，屆時又將降溫轉雨。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
氣象署揭跨年低溫、降雨機率 未來10天天氣一次看
大陸冷氣團南下，各地越晚越冷；迎風面桃園以北及宜蘭雨勢較大。氣象署說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 6 小時前 ・ 5
快訊／聖誕前夕驚魂！台東17:47有感地震 台南、高雄等9縣市震度估3級以上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台東今（24）日下午5時47分許發生有感地震，據中央氣象署資料顯示，預估震度3級以上地區：苗栗、台中、南投、彰化、雲林、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明天天氣基北宜留意大雨 新北等5縣市今晚起低溫不到10℃
中央氣象署今天（25日）傍晚持續發布低溫警報指出，大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今晚至明天上午新北局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，提醒民眾留意。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前 ・ 26
冷氣團發威！新北石碇10.1度 4縣市大雨特報
冷氣團大舉南下，中央氣象署預估今（25日）晚明（26日）晨是這波氣溫最低時候，中部以北、宜蘭下探12度。新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。東北季風影響，今26日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
全台凍番薯再冷2天！週末漸回溫 跨年夜恐有雨
氣象署今晨發布低溫特報，其中新北市與宜蘭縣亮起橙色燈號，顯示當地有出現持續10度左右或以下低溫的可能性，須特別注意保暖防寒；另外，桃園市、新竹縣、苗栗縣與金門縣則列為黃色燈號區域，也有10度以下低溫發生的機率，提醒民眾加強保暖措施，慎防低溫造成健康風險。氣象...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發起對話
冷氣團全台大降溫！濕冷到明日「低溫下探10度」 週末回暖了
休假回來還是冷，「濕冷天氣到週五．週末回溫」！中央氣象署表示，今晚至明晨是此波冷氣團影響最明顯的時候，中部以北宜蘭12至14度，北部近山區留意10度左右低溫，且高山有降雪的可能。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 發起對話
聖誕節轉濕冷！北部「低溫探10度」 跨年夜恐飄雨
根據中央氣象署的預報，今晚起，北台灣將受到強勁的東北季風影響，氣溫顯著下降。明天及後天，冷氣團將南下，預計北部及宜蘭地區的最低氣溫將下探至10度，並伴隨廣泛且較大雨勢。氣象專家指出，這波冷氣團將使得北部在聖誕節期間感受到濕冷的天氣，特別是明晚至後天清晨將是最冷的時段，低溫可能降至13至15度，部分地區甚至會達到10度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團發威！ 玉山.合歡山降雪 登山客超驚喜
新竹市 / 綜合報導 今(26)日降溫全台灣都很有感，尤其不少高山，因為水氣條件夠，都下起雪來。包括玉山跟合歡山，都降下靄靄白雪，讓登山客又驚又喜，在台中市與新竹縣交界的新達山，同樣降下四公分厚的白雪。宜蘭的太平山，也湧入不少遊客，這裡雖然只有下冰霰，但不減遊興，許多人堆起雪人，心情相當興奮。搭乘園區蹦蹦車，冰霰一顆接著一顆，從樹梢間緩緩飄落下來，體感只有零下一度，低溫加上水氣影響，宜蘭太平山一夜之間，成了銀白世界。記者張小媛說：「現場還是不斷下起冰霰，而且現場霧茫茫一片，看起來是相當地浪漫。」看起來是相當地浪漫。記者張小媛說：「那實際上，現在這個冰霰，下的速度是比較慢的。」太平山遊客說：「很興奮，然後很浪漫，但好冷喔，(你伊布也是)，對耶，都是冰，都是冰霰。」即便水氣還沒到位，遊客們心心念念，盼著下雪卻只等到冰霰，依舊澆不熄他們的興致，而這波冷氣團持續發威，全台各地都能見到雪白美景。登山客踩穩步伐，攀上玉山主峰，放眼望去，腳下一片白茫茫，鏡頭轉到合歡山，武嶺松雪樓一帶，清晨就開始下雪，部分還夾雜著冰霰，看看各地高山，零下5.5度的低溫，加上豐沛水氣到位，讓玉山北峰短暫飄雪，另外合歡山上停車場，看出去全是一片雪白，台中與新竹交界的新達山，溫度最低下探到零下4度，罕見出現4公分的積雪，附近的桃山山屋，室外桌椅也全被白雪覆蓋。中央氣象署預報員葉致均說：「冷空氣是有影響到，而且水氣是比較偏多的狀況之下，中部，花蓮3000公尺以上，以及北部，宜蘭2000公尺以上高山，可能還是會有一些降雪，或是固態降雪的情況出現。」白雪美景吸引大批遊客前往，但把握時機追雪的同時，也要小心路面結冰濕滑，並記得做好保暖工作。 原始連結華視影音 ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
卑南6.1地震！台鐵關山-金崙跳電 岩灣監獄外牆崩落
台東縣 / 綜合報導 今(24)日晚間台東發生芮氏規模6.1地震，各地傳出災情，除了台東柳州街發生火警，台鐵也因為變電站跳電影響，關山經台東到金崙間列車暫時停駛，採用公路接駁。岩灣監獄外牆因此損壞，獄方表示，還好沒有人員受傷。 一陣天搖地動，從監視器畫面可以看到，車子被地震震到，尾燈不斷閃爍，24日晚間台東發生，芮氏規模6.1地震，民眾十分有感，各種監視器畫面，記錄驚險瞬間，飲料店在地震那一刻，店員倉皇逃出，飲料整桶打翻在地上，留下滿目瘡痍，另外還有父母第一時間，抱起孩子，一家四口一起，等待危機過去，民眾說：「還有人嗎，有嗎，還有電欸。」台東各地在地震過後，陸續傳出災情，柳州街疑似發生電線走火，相關單位趕緊到場協助，另外台鐵也因為跳電，造成關山經台東到金崙間列車停駛，車站出現等候的人潮，台鐵也趕緊採取，公路接駁的措施。台鐵台東站長賴彥宇說：「目前往南的話，台東到金崙就是，目前持續辦理接駁，北上目前陸續在恢復，花蓮台東，這一段路線已經，目前已經有車子可以，正常運行。」而台東岩灣監獄外牆，也因地震受到損壞，獄方回應，經第一時間全面盤點，沒有任何收容人逃獄或受傷情事，請家屬與社會大眾不用擔心。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話