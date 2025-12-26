嘉明湖國家步道降下瑞雪，登山民眾務必注意禦寒與安全準備。（林業保育署台東分署提供）

記者鄭錦晴／台東報導

嘉明湖國家步道二十六日中午起降下瑞雪，嘉明湖山屋及向陽山屋一帶陸續出現降雪景象，為高山步道披上一層銀白外衣。林業及自然保育署台東分署森林育樂科科長陳盈源表示，此波降雪屬典型高山雪季天氣型態，提醒民眾務必留意登山安全。

台東分署指出，適逢「二０二五第十屆嘉明湖手作步道工作假期」舉行期間，參與步道施作的志工夥伴在工作中巧遇降雪，不僅感到驚喜，也留下難得的高山雪景體驗，為志工服務增添珍貴回憶。

廣告 廣告

參與嘉明湖手作步道工作假期的志工巧遇降雪，不僅感到驚喜，也增添珍貴回憶。（林業保育署台東分署提供）

受降雪影響，嘉明湖國家步道分級已提升至第六級，登山風險增加。台東分署呼籲，雪季期間，民眾如規劃前往，務必做好完善的禦寒與安全準備，評估攜帶冰爪、冰斧及頭盔等「雪地三寶」，並備妥太陽眼鏡、綁腿、手套等裝備，同時留意自身身體狀況，落實負責任登山原則。

同時提醒，嘉明湖及向陽山屋均配置管理員，山友如遇緊急狀況可即時請求協助。另計畫前往南橫公路及向陽山區的民眾，山區天氣濕冷，尤其遇下雨的天氣，時有落石發生，應隨時關注南橫公路路況資訊，提高警覺、注意行車安全。