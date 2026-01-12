嘉明湖手作步道10週年特展 感受守護山林的專業與堅持

記者李佩玲／臺北報導

在海拔3千公尺的嘉明湖國家步道上，有群人正實踐著「就地取材」的理念，不依賴重型機具，而是憑藉雙手與汗水修復步道。為讓更多人理解這條步道背後的努力，農業部林業保育署臺東分署今（12）日起至1月18日，在臺北捷運大安森林公園站推出「嘉明湖手作步道10週年特展臺北前導展」，透過影像紀錄、步道修築工具、手作步道模型體驗等展示，邀請民眾近距離感受長達10年的守護行動。

林業保育署臺東分署今日在臺北捷運大安森林公園站陽光大廳舉辦嘉明湖手作步道10週年特展臺北前導展開幕記者會；臺東分署表示，嘉明湖步道為臺灣具代表性的國家步道，面對氣候變遷與登山人次增加的壓力，傳統工程已難以因應高山環境需求，因此該署自2016年起，導入以人力為主、順應地形、就地取材的手作步道工法。

林業保育署指出，嘉明湖手作步道透過公私協力，結合工班、研究團隊與志工的參與，讓環境保育不再是抽象的理念，而是具體且可持續的行動；山友們的「1人1公斤」行動，也讓登山者從「旅人」轉為「護山人」共同成就守護山林，成為公共治理的重要典範。

臺北前導展透過影像紀錄、插畫創作、步道修築工法實體工具，以及手作步道模型體驗等展示，傳遞嘉明湖手作步道的核心精神，讓大眾理解高山步道治理背後的專業與堅持；完整呈現10年行動歷程與研究成果的主展覽則於1月21日起在臺東正式登場，展出為期1個月。

林業保育署臺東分署今日在臺北捷運大安森林公園站陽光大廳舉辦嘉明湖手作步道10週年特展臺北前導展開幕記者會。（記者李佩玲攝）

嘉明湖手作步道10週年特展臺北前導展即日起在臺北捷運大安森林公園站登場。（記者李佩玲攝）

臺北前導展透過手作步道模型體驗，讓民眾貼近步道施作的真實情境。（記者李佩玲攝）

臺北前導展現場展示步道修築工法實體工具，讓民眾理解步道背後的努力。（記者李佩玲攝）