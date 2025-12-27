嘉明湖披銀白外衣 高山協作員冒低溫直擊夢幻雪景

嘉明湖持續飄雪，湖面周邊覆上一層白雪，景色宛如銀白世界。（姜旭璨提供／蕭嘉蕙台東傳真）

受大陸冷氣團影響，台東山區出現降雪與冰霰，海拔逾3000公尺的嘉明湖昨（26）日午後至今（27）日清晨持續飄雪，湖面周邊覆上一層白雪，景色宛如銀白世界。高山協作員姜旭璨冒著低溫勇闖湖區，記錄難得一見的冬季雪景並分享給山友。

素有「天使的眼淚」美稱的嘉明湖，在雪霰覆蓋下展現不同於平日的樣貌，起伏的草原披上薄雪，湖水如鏡面，映照銀白山稜，散發夢幻的冬季氣息。熊出沒企業社協作員姜旭璨昨晚於嘉明湖山下紮營，為讓山下民眾及錯過雪景的山友一睹湖區雪白風貌，今晨頂著零下低溫攀上嘉明湖，將最美畫面分享給眾人。

廣告 廣告

高山協作員姜旭璨冒著低溫勇闖嘉明湖，記錄難得一見的冬季雪景並分享給山友。（姜旭璨提供／蕭嘉蕙台東傳真）

農業部林業及自然保育署台東分署森林育樂科長陳盈源表示，嘉明湖國家步道昨日午後開始降雪，嘉明湖山屋、向陽山屋及嘉明湖一帶均有雪況。同時提醒山友，嘉明湖國家步道分級已提升至第6級，雪季期間登山請做好禦寒，攜帶冰爪、冰斧、頭盔，除此之外，太陽眼鏡、綁腿、手套亦不可少，並注意自身身體狀況，落實「負責任登山」。

更多中時新聞網報導

NBA》浪花重聚 柯瑞穿湯普生球鞋致意

物價亂象 阻礙墾丁轉型

中信盃台日高中棒球對抗賽 黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊