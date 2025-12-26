嘉明湖步道降雪 林業保育署臺東分署呼籲注意安全

嘉明湖國家步道26日中午開始降雪，在嘉明湖山屋、向陽山屋都有降雪情形。

林業保育署臺東分署提醒說，嘉明湖國家步道分級已提升至第六級，雪季期間登山請做好禦寒，評估攜帶雪地三寶冰爪、冰斧及頭盔，也請務必留意南橫公路的路況，同時注意行車安全。

適逢「2025第十屆嘉明湖手作步道工作假期」，志工夥伴於步道施作期間遇上降雪感到驚喜，也留下難得的高山雪景體驗。

大陸冷氣團持續影響天氣，臺東的氣溫也明顯下降，中央氣象署發布「低溫特報」指出，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，而林業保育署臺東分署森林育樂科陳盈源科長說明，嘉明湖國家步道今(26)日中午開始降雪，在嘉明湖山屋、向陽山屋都有降雪情形，提醒山友做好準備，也請留意南橫公路路況及注意行車安全。

陳盈源科長表示，適逢「2025第十屆嘉明湖手作步道工作假期」，志工夥伴於步道施作期間遇上降雪感到驚喜，也留下難得的高山雪景體驗。

廣告 廣告

陳科長提醒說，嘉明湖國家步道分級已提升至第六級，雪季期間登山請做好禦寒，評估攜帶雪地三寶冰爪、冰斧及頭盔。除此之外，太陽眼鏡、綁腿、手套不可少，一定要注意自身身體狀況，做好負責任的登山行動。

另外，山屋都有配置管理員，必要時可請其協助，提醒山友做好萬全準備，明天適逢週末假期，呼籲要前往南橫公路、向陽山區的民眾，山區天氣濕冷，請務必留意南橫公路的路況，同時注意行車安全，快快樂樂出門，平平安安回家。