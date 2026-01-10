嘉明湖連續2天降雪！山屋外變銀白世界 積雪厚到3公分

受大陸冷氣團南下影響，加上中低層水氣充足，台灣中南部海拔2,000至3,000公尺的高山近日紛紛迎來降雪，不少山友不惜冒著嚴寒，只為一覽銀裝素裹的高山美景。其中，嘉明湖因連續兩天降雪，山頂被白雪覆蓋，宛如一片銀白世界。

根據熊出沒團隊臉書發文表示，1月8日嘉明湖山屋周圍降下2026年的第一場雪，雖然只有持續30分鐘，但已為山屋周邊悄悄披上一層白。1月9日上午再度降下約2小時的大雪，積雪厚度達2至3公分，氣溫也降至零度以下，從山屋向外望去瞬間就被雪白的大地所感動。

目前，嘉明湖畔山屋與步道周邊被積雪覆蓋，化身成「銀白世界」，宛如童話故事中所描述的仙境般美麗。但林業保育署台東分署表示，因應雪季來臨，嘉明湖國家步道的登山風險等級已提升至第6級，提醒計劃前往的登山客務必注意安全，並謹慎評估行程。

台東林管處指出，雪季登山需做好周全的禦寒準備，建議攜帶「雪地三寶」——冰爪、冰斧與頭盔，並事先熟悉使用方式，以應對結冰的步道與濕滑的地形。此外，太陽眼鏡、綁腿及保暖手套等裝備也不可或缺，登山過程中應隨時注意自身身體狀況，確保安全。為了應對突發情況，目前嘉明湖山屋與向陽山屋均有管理員駐守，登山者如有需要可隨時尋求協助。

台東縣警察局關山分局則提醒，近期天氣濕冷，計劃前往南橫公路及向陽山區的民眾，應及時了解南橫公路的最新路況，並注意行車安全。由於山區風險增加，非必要時建議避免進入高風險地區，以免發生意外。

