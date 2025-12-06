嘉最Chill 230青年創業者齊聚 共度暖心聖誕派對

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府5日晚間在佐登妮絲城堡舉辦「嘉最Chill 青創年會聖誕Party」，現場超過230 位青年創業家、青創團隊及地方青年夥伴齊聚，用創意、行動與笑聲，共同為2025年畫下最溫暖、也最Chill 的年終印記。

今年的青創年會以「學習 × 創業×行動 × 交流」為主軸，匯集四大計畫，包括七大創業培力站計畫、「嘉我好漾」創業大作戰計畫、青年創新創業獎勵補助計畫及青年公共參與深化計畫，完整呈現嘉義縣打造「青年友善城市」的政策成果能量，讓嘉義成為青年勇於嘗試、敢於創新的培養基地。

此次活動由「嘉義青年沙龍」揭開序幕，由四大計畫的代表分享創業資源串接、品牌經營與行動實踐的故事，從在地產業、文化創意到社會關懷，展現出嘉義青年以行動改變地方、以創意拓展未來的韌性與勇氣。

在新港饒團隊帶來充滿「嘉義態度」的表演下，會場22 組青年展攤也同步亮相，呈現青年用一整年在嘉義土地上留下的足跡、靈感與成果。

「實境廚藝趣味大比拼」更將創業精神延伸至料理舞台，由「青年創新創業獎勵補助計畫」的獲補助團隊分組出賽，在限時內以在地食材打造跨文化創意料理。三組團隊於台上激烈較勁，嘉義縣長翁章梁、教育部青年發展署公共參與組長蔡君蘋與立法委員陳冠廷擔任評審，逐一道嘗並選出優勝隊伍，過程緊湊有趣，也展現青年運用在地食材創新的實力。

翁章梁表示，青年創業本來就不簡單，但有政府陪伴與資源，就能少走一些冤枉路。

近年來，嘉義縣透過創業補助計畫已協助媒合 45 組青年團隊，投入超過 1,300 萬元創業能量；七大培力站與「嘉子」課程亦累計舉辦上百場課程與活動，吸引上千人次參與，陪伴青年從靈感走向行動、從行動邁向成果。

縣府今年推動的四大計畫成果亮眼。「嘉我好漾」與「青創培力站」累計舉辦超過百場線上線下課程，參與青年逾 2,000 人次。其中線下課程的首度參與者比例表現突出，包括大林站高達 81%，水上、新港與民雄站皆突破五成，成功吸引許多過去未參與青創活動的青年加入。

「青年參與公共事務深化計畫—有青嘉大聲」則透過五大議題工作坊、政策平台、Podcast 與青年諮詢委員會等多元形式推動，並提出五項政策建議，展現青年投入公共事務的熱情與影響力。「青年創新創業獎勵補助計畫」亦協助團隊投入新品研發、營運優化與品牌升級，同時推動永續與公益行動，展現青創在地深耕、穩健成長的強大能量。

活動尾聲，會場飄下今年冬天的第一場雪，在思達莉音樂團隊演唱「雪の華」的浪漫旋律中，為整場派對劃下充滿希望的結尾。青年們相約，明年此時將帶著更豐碩的成果再度相聚。

