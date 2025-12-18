嘉榮家醫團隊前進台積電 AP7 基地一次完成多項癌篩 守護工程人員健康守護工程人員健康

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】台積電嘉義新建工程 AP7 場，邀請臺中榮總嘉義分院家醫部前往工地現場，為工程人員提供口腔癌、大腸癌篩檢、以及B、C 型肝炎檢驗服務。由嘉榮家醫科主任陳怡成親自率領癌症篩檢及健檢團隊前往，由專業醫療人員於現場從篩檢指引、衛教說明到個別健康諮詢，提供一站式服務。團隊以清楚、易懂的方式協助受檢者了解自身健康狀況，讓工程人員在不影響工作的情況下，即可獲得完整且可信賴的健康檢查支持。

活動現場氣氛熱絡，陳怡成主任親自為工程人員進行口腔黏膜視診，並以淺顯易懂的方式說明吸菸、嚼檳榔與口腔病變之間的風險。篩檢團隊同步協助完成大腸癌糞便潛血檢體操作，健檢中心也現場進行 B、C 型肝炎抽血檢驗，讓台積電 AP7 工地工程人員能在同一地點一次完成多項重要癌症風險評估。受檢人員反應踴躍，不少人主動詢問口腔清潔、大腸癌預防及飲食作息諮詢，現場彷彿化身為小型健康諮詢站。嘉榮癌篩及體檢團隊也把握機會分享生活化的保健技巧，使篩檢流程不僅專業完善，更兼具輕鬆與友善。B、C 型肝炎的檢驗結果則將於完成後寄送給受檢者，協助後續追蹤並強化健康管理。

▲嘉榮健檢團隊為工程人員進行B、C 型肝炎抽血檢驗。

嘉榮家醫部主任陳怡成表示，根據最新癌症統計資料，大腸癌、肝癌與口腔癌長期位居國人常見癌症，對健康造成重大負擔。這些癌症早期多無明顯症狀，容易延誤最佳治療時機。工程人員因長時間從事戶外及勞動工作，作息相對不規律，長期暴露高風險環境，更需定期接受篩檢。此次醫療團隊深入工地現場，提供便捷篩檢服務，使工程人員能在工作期間一次完成多項檢查，及早掌握自身健康狀況，有助降低疾病風險並提升生活品質。

臺中榮總嘉義分院院長陳正榮提醒，癌症篩檢不僅適用於企業員工，也歡迎民眾前往嘉義分院癌症篩檢櫃台諮詢。嘉榮依據個人資格，提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌等五癌公費篩檢服務，協助民眾掌握健康風險、及早發現疾病。陳院長強調，未來嘉榮將持續推動「癌症預防行動化」與「健康促進在地化」，透過醫療團隊走入企業、社區及各類機構，讓更多民眾便捷接觸專業篩檢與健康資訊，落實早期發現、早期治療理念，共同打造安全、健康、友善的生活與工作環境，守護每一位榮民(眷)及鄉親的健康。（圖：劉芳妃翻攝）