嘉榮醫師提醒男性攝護腺肥大警訊 籲盡早就醫檢查

記者黃音文／嘉義報導

現年67歲的林先生，近半年來頻繁夜尿，一晚得起床4.5次，白天也常覺得尿不乾淨。起初他以為只是「老了膀胱變小」，沒放在心上，直到有天竟完全尿不出來，緊急送到中榮嘉義分院發現是攝護腺肥大壓迫尿道，導致膀胱過度擴張，幸好及時導尿與藥物治療才免於手術。醫師提醒，尿流變慢、需用力解尿、頻尿與夜尿，都是攝護腺肥大的早期警訊，男性朋友若有這些情況，應盡早就醫檢查。

臺中榮總嘉義分院泌尿外科陳思如醫師表示，攝護腺位於膀胱出口、包覆尿道，是大小如同核桃的腺體，主要分泌攝護腺液協助精液液化及精子活動。陳醫師說到，俗話說「少年尿尿放過溪，老年放尿滴到鞋」，攝護腺隨著年齡增長，加上男性賀爾蒙「睪固酮」的刺激，攝護腺容易逐漸增生肥大，常見症狀就是排尿速度變慢、尿流變細、無力或中斷，發生率跟年齡增長有正相關，通常60歲男性約有6成發生率、70歲有7成發生率、80歲長者發生率則有8成， 提醒年長男性要特別注意攝護腺健康。

廣告 廣告

陳思如說，攝護腺肥大會依症狀輕重有不同的治療方式，初期可透過藥物放鬆攝護腺與尿道周邊的肌肉，幫助改善排尿困難、尿流變慢等症狀。但如果長期擱置攝護腺問題未妥善治療，可能會出現膀胱發炎、尿道結石或尿滯留等比較嚴重的症狀，可能需要緊急導尿，或以手術打通尿道恢復排尿功能。陳思如提醒，攝護腺肥大如果持續壓迫尿道，會使膀胱長期過度收縮，導致肌肉退化變形，進而損害腎功能。陳醫師叮嚀，攝護腺肥大是可以控制與治療的疾病，只要及早發現並接受適當治療，大多能避免併發症，並恢復良好生活品質。

中榮嘉義分院提醒，男性應避免久坐或長時間騎乘單車、機車，以減少會陰部受壓。平日可補充含南瓜籽、茄紅素的保健食品或原型食物，有助延緩攝護腺肥大。說若排尿量偏少，可視情況適度延遲排尿，使每次尿量達300至500毫升，有助膀胱代謝運作。並強調，男性朋友千萬別因害羞而忽略身體警訊，定期篩檢、定期就醫並建立健康生活習慣，守護攝護腺健康。

臺中榮總嘉義分院泌尿外科陳思如醫師提醒，年長男性要特別注意攝護腺健康。(中榮嘉義分院提供)