嘉榮醫療團隊攜手白河榮家 改善癌末榮民照護品質在地醫養合一

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】92 歲的榮民李奶奶，因大腸癌末期導致腹脹、食慾不振與行動愈來愈吃力，經白河榮譽國民之家轉介至臺中榮民總醫院嘉義分院，安寧居家團隊立即至機構提供居家安寧照護，中榮嘉義分院首次訪視由家醫部醫師洪恩琪為李奶奶進行完整評估、疼痛管理與生活作息衛教，在持續照護下，奶奶的腹脹與疼痛逐漸緩解，進食與休息品質明顯改善，且不再因就醫奔波而感到疲累。

中榮嘉義分院家醫部醫師洪恩琪表示，安寧療護不是停止治療，而是把照顧的方向轉為舒適與尊嚴，洪醫師分享，許多家屬以為安寧是「最後手段」，但事實上，安寧是協助患者減少痛苦、改善症狀、安定情緒，讓生命最後階段過得更平靜，醫療團隊會根據患者的狀況調整疼痛控制、腸胃症狀處置與減壓體位，也會陪伴家屬理解病情、減少焦慮，我們希望病人能在熟悉的地方，被熟悉的人照顧，安心且有品質過人生最後的每一天。

▲有了居家安寧照護，在白河榮譽國民之家安養的榮民李奶奶，雖癌末不再因就醫奔波而感到疲累。

洪醫師指出，中榮嘉義分院安寧居家團隊與白河榮譽國民之家合作，定期到機構提供症狀控制、疼痛管理、心理支持與衛教等整合式照護，落實「就地醫養合一」，安寧療護的核心精神，是讓病人在生命最後一段以更舒服、安穩、沒有遺憾的方式前行，而非放棄醫療，透過醫師、護理師、社工、心理師及宗教資源的跨專業合作，團隊能協助減輕末期患者的疼痛與不適、穩定情緒，同時也陪伴家屬理解病程、降低焦慮。

中榮嘉義分院院長陳正榮表示，本院為雲嘉南地區榮民(眷)及長者的重要醫療支柱，將持續強化與各榮家及社區長照機構的合作，推動「醫養合一」的服務模式，使醫療資源能直接走向病人，提升末期照護的可近性與連續性，陳院長強調，嘉榮具備完整安寧照護團隊與豐富臨床經驗，讓更多榮民(眷)與長者在治療的過程中，能獲得專業、平穩、尊嚴且充滿溫度的照護。（照片：記者劉芳妃翻攝）