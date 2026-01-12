嘉榮附設市區門診再升級 家醫科進駐全人照護鄉親健康

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為響應政府推動「大家醫計畫」，強化基層與社區醫療服務可近性，臺中榮民總醫院嘉義分院持續深化在地醫療服務量能，於市區門診(嘉義市吳鳳北路35巷4號)再度升級，自即日起正式開設家庭醫學科門診，由家庭醫學部主任陳怡成親自領軍，將全人照護正式帶入嘉義市區，使民眾無須長途往返分院區，即可於市區獲得專業、連續且整合性的家庭醫學照護，全面提升就醫便利性。

嘉榮家庭醫學部部主任陳怡成表示，本次家庭醫學科進駐市區門診部，整合嘉義分院及灣橋分院之家庭醫學科主治醫師團隊，提供穩定且具延續性的專科醫療服務，門診服務內容涵蓋慢性疾病照護，如糖尿病、高血壓、高血脂、痛風及常見疾病診療感冒、過敏性鼻炎、上呼吸道感染等，並延伸至戒菸諮詢、骨質疏鬆評估、成人預防保健服務及四大癌症篩檢等，落實以家庭醫學為核心的整合式照護模式，成為民眾健康管理的重要支點。

廣告 廣告

▲嘉榮家庭醫學部部主任陳怡成。

陳怡成主任指出，家庭醫學科是守護民眾健康的第一道防線，重視全人照護、長期追蹤與跨科整合，此次率領團隊進駐市區門診，正是希望將家醫科的專業能量向社區延伸，透過貼近生活圈的醫療服務據點，提供從預防保健、疾病診治到健康促進的一站式照護，讓嘉義市區榮民（眷）及鄉親能在熟悉的環境中，安心接受專業醫療服務。

中榮嘉義暨灣橋分院院長陳正榮表示，臺中榮總嘉義分院守護榮民（眷）並照顧在地鄉親健康，深化家庭醫學與社區醫療服務量能，本院將以穩定專業的醫療團隊為基礎，打造兼顧醫療品質與就醫便利性的在地醫療體系，讓民眾在熟悉的生活圈中，即可獲得持續且安心的醫療照護，並與嘉義鄉親攜手，共同守護社區健康，提升整體醫療服務品質。（圖：記者劉芳妃翻攝）