嘉檢偵破K他命製毒工廠 依法起訴5男子

嘉義地檢署檢察官張建強指揮海巡署、警方偵辦製毒案件，經數月埋伏、跟監，最終在嘉義縣水上鄉查獲K他命製毒工廠，查扣1574餘公斤K他命及製毒設備，逮捕黃嫌等5人，今案件偵查終結，依法提起公訴。

檢方調查，該製毒工廠由28歲黃男負責尋找製毒地點及交通、補給，於112年9月2日起，在嘉義縣水上鄉承租土地，於113年間興建大型鐵皮屋，再於114年3月起，由製毒師31歲蘇男指揮25歲黃男、22歲蕭男及30歲陳男，以自用小貨車載入第四級毒品先驅原料、酒精、鹽酸及瓶罐等製毒化學劑及設備，先於第四級毒品先驅原料加入乙酸乙酯、鹽酸產出愷他命半成品，又以加熱、攪拌、過濾及放置，使其結晶製成愷他命，續以夾鏈袋分裝存放，而製造第三級毒品愷他命。

嘉檢指出，本案經該署檢察官張建強指揮海洋委員會海巡署偵防分署雲林查緝隊、台中市警六分局偵辦，歷經數月密集埋伏、跟監，於今(114)年4月6日持搜索票執行搜索，及檢察官核發之拘票執行拘提，緝獲28歲黃男、31歲蘇男、25歲黃男、22歲蕭男及30歲陳男，並於其嘉義縣水上鄉某鐵皮屋查扣1,574餘公斤（純質淨重64,668公克）之愷他命及相關製毒設備。

檢方指出，黃男等5人所為，均係犯毒品危害防制條例之製造第三級毒品罪嫌。今案件偵查終結，對5人提起公訴，因已有部分可能已流入市面，戕害民眾身心健康，建請量處適當刑期。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙呼籲，愷他命為第三級毒品，屬於中樞神經抑制劑，吸食愷他命後，造成膀胱功能受損，使膀胱容量變小、頻尿、小便量變少，使得一般老年人才容易產生的頻尿情形提早，嚴重時還會使膀胱壁纖維化、變厚，導致不可逆性之後遺症，甚至須進行膀胱重建手術，絕對不要輕忽其危害。

而製造毒品愷他命，刑責極重，切勿以身試法。本署積極查緝，並配合「降低需求」、「抑制供給」導向之毒品防制政策，達到拒毒、防毒、緝毒、戒毒之目標，從源頭澈底斷絕毒品供應，以維護國民身心健康。



