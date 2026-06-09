嘉檢攜手公路局辦廉政講座 解析圖利與便民法律界線
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義地檢署與公路局雲嘉南區養護工程分局，為落實公共工程廉能治理，並強化公務同仁對於職務倫理與法治規範之認知，今（9）日上午在該分局研習中心舉辦「115 年監理誠信領航，工程透明廉能」廉政專題宣導。本次活動由嘉義地檢署江金星主任檢察官主講，深入剖析工程實務中之廉潔風險，展現檢察機關與行政機關跨域合作，共同維護公共工程品質與守護基層廉能之堅定立場。
圖/嘉義地檢署與公路局雲嘉南區養護工程分局，舉辦「115 年監理誠信領航，工程透明廉能」廉政專題宣導。記者黃信峯翻攝
江金星主任檢察官以「廉潔工程」為題，針對基層工程人員的職務挑戰進行詳細解說，強調公共工程透明度是杜絕弊端的關鍵，並透過真實司法案例釐清公務執行中「便民」與「圖利」的法律紅線，提醒公務同仁在提升效能與提供便利時，必須嚴守法令程序，避免因疏忽或人情誘惑觸法，以確保交通工程預算皆能透明公正地用於民生建設。
圖/嘉義地檢署江金星主任檢察官以「廉潔工程」為題，針對基層工程人員的職務挑戰進行詳細解說。記者黃信峯翻攝
除了工程防弊，此次講習更結合當前治安重點，透過「反詐講堂」分享新型態詐騙案例與資安防護策略，防範同仁及從業者落入詐騙陷阱；並進一步宣導「反賄選與行政中立」，強調公務員應嚴守中立、不介入選舉，共同建構公正的公務執行環境。
嘉義地檢署最後籲請社會各界共同落實廉潔政治，面對即將到來的選舉，呼籲民眾守護民主成果，乾淨的選風是透明施政的根基，堅決拒絕任何形式的買票與賣票行為，共同打造一個廉能透明、值得信賴的民主家園。
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