嘉檢書記官按摩店伸鹹豬手遭炎上 議員妻黃露慧與嘉檢出面致歉啟動懲處

嘉義市某越式洗髮按摩店日前在社群平台Threads公開指出，有個男客人在按摩過程中，多次觸碰女按摩師的小腿，行為令員工反感；店家同時上傳監視畫面作為佐證，該名男子伸手碰觸女員工小腿的過程都清晰入鏡，業者當場將人請出店外，氣憤直呼「真的快氣到瘋掉！」今天證實，伸鹹豬手的是嘉義市議員黃露慧擔任書記官的王姓丈夫。

社群平台Threads這則按摩客人伸鹹豬手的PO文，在網路迅速延燒，隨後又被揭露，該毛手毛腳的噁心男客，竟是嘉義市議員黃露慧的王姓丈夫，王男係嘉義地檢署任職多年的王姓書記官。

對此，今天中午嘉檢發出聲明，強調對任何造成侮辱、壓迫或冒犯他人的行為絕不容忍，並已啟動行政調查，將送交人事考核委員會依規定審議，相關行政懲處，仍待後續審議結果；嘉檢強調，王男在下班時間於署外的行為確有不當，已於內部調查時，向店家表達歉意。

而嘉義市議員黃露慧接受媒體採訪時也證實，該鹹豬手男客，就是她的丈夫。她說：「我先生平時因工作壓力大而習慣按摩，如按摩過程中不慎碰觸到按摩師肢體、造成不適，我願意向當事人致上歉意」。黃露慧強調：「不管有沒有故意，觸碰到別人身體就是不對，要尊重他人身體自主權。」

另有網路流出的影片顯示，王男離場時語出驚人，聲稱：「別間店可以，我以為你們也可以，不好意思。」這段話也引發外界更大爭議。

由於該事件不斷在網路延燒，按摩店今已將原先公開在社群的貼文與影片下架；業者表示，事情鬧這麼大，家人擔憂事件持續曝光，恐帶來安全風險或影響日後生意，因此決定暫時典藏貼文，但仍感謝外界對事件的關心，盼社會持續重視類似情況。



