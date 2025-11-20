嘉檢書記官觸摸按摩師稱「我以為可以」 議員妻黃露慧代道歉 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

嘉義市東區一間越式洗髮按摩店業者，日前在Threads上發文指控，嘉義地檢署一名王姓書記官是該店常客，但多次在消費時都對女按摩師有不當肢體碰觸，業者也公開相關畫面，畫面中王男甚至聲稱「別的店可以，我以為這邊也可以」。而隨著事件發酵，王男的背景也被網友起底，他除了是書記官，妻子還是嘉義市議員黃露慧。黃露慧也為丈夫公開道歉表示，她知道丈夫平時壓力大會去按摩，如果過程中不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人反感，她感到很抱歉。

廣告 廣告

嘉義市東區一間越式洗髮按摩店的業者，17日在Threads上發文指控，該店一名王姓常客多次對店內女按摩師不當肢體碰觸，店家並公開相關畫面。王男在按摩時刻意伸手觸摸女按摩師的小腿，店家見狀喝斥王男並加以驅離時，王男竟還厚顏稱「別的店可以，我以為這邊也可以」。隨著事件的發酵與熱議，王男的身分也被網友「神出來」，他不僅是嘉義地檢署的書記官，其妻也是現任嘉義市議員黃露慧。

黃露慧對此也公開向店家按摩師致歉，她表示，知道丈夫壓力大，有去按摩的習慣，如果按摩過程中有不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人不愉快或反感，她感到很抱歉，並向當事人道歉。

嘉義地檢署則表示，王姓書記官下班時間在署外活動，行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，地檢署已經啟動行政調查，王姓書記官在接受調查時，也對店家表達歉意，後續將召開人事考核會議，依法審議懲處。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

基隆中山隧道有女鬼？ 竟是電視台記者為拍靈異短片惡搞

詐領助理費1455萬餘元 桃園前議員吳宗憲遭訴貪污

【文章轉載請註明出處】

【保護被害人隱私，避免二度傷害、尊重身體自主權，請撥打110、113、性侵害就是犯罪，請撥打110、113】