嘉檢書記官「越式洗頭摸女小腿」 民進黨議員妻道歉了！

嘉義地檢署王姓書記官，妻子是民進黨嘉義市議員黃露慧，他卻在前往越式洗髮店消費時，涉嫌觸摸女員工小腿，遭業者在社群平台貼文「永不再接待」，王男今（19）日向店家致歉。

民進黨嘉義市議員黃露慧（右）。（圖／翻攝黃露慧臉書）

根據業者的臉書貼文，王男之前消費時就曾有毛手毛腳的情形，導致女員工對其預約感到不安，近日王男再次光顧時，業者目睹其手觸碰女員工小腿，立即錄影蒐證並要求其離開，王男離開前還表示：「別間店可以，我以為你們也可以」，此言論令業者更加憤怒，強調永不再接待，並呼籲同業注意防範。

示意圖。（圖／pixabay）

嘉義地檢署已發布聲明，譴責在任何工作場所發生任何冒犯或侮辱他人，使他人感到受挫、羞辱、產生心理壓力的行為，嘉檢強調，對於署內員工下班時間的行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，已啟動行政調查，員工接受調查時也對店家表達歉意，嘉檢將召開人事考核會議，依法審議懲處。

示意圖。（圖／ Ingimage ）

王男的妻子、民進黨嘉義市議員黃露慧也向媒體回應表示，丈夫平時壓力大，有按摩舒壓的習慣，如果在按摩過程中不慎碰觸按摩師的小腿，導致對方感到不愉快或反感，她感到十分抱歉，誠摯向當事人致歉。黃露慧強調，無論是有意或無意，只要碰觸他人身體，不管是哪個部位，都是不對的，應尊重他人身體自主權。

