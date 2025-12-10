嘉油鐵馬道12/12全線開通 城市綠廊升級更亮、更美、更安全

嘉義市象徵城市記憶的「嘉油鐵馬道」再添亮點！市府投入 3,500 萬元推動第三期「光環境及休憩設施優化工程」，自紅瓦厝站延伸至鴿溪寮站，全面升級夜間照明、休憩空間及智慧設施，打造更安全舒適的慢行走廊。工程已於 12 月 1 日完工，並將在 12 月 12 日正式全線開通，象徵這條城鄉綠廊迎來嶄新篇章。

↑圖說：嘉油鐵馬道白天為綠蔭大道（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉油鐵馬道自民國 97 年由輸油鐵道轉型為自行車道後，已成為嘉義最具代表性的城市綠廊，深受車友與親子族群喜愛。市府近年持續推動光環境與休憩節點優化，使鐵馬道白天綠意盎然、夜間光影柔美，被網友盛讚為「南部最美自行車道」。第三期工程位於縣市交界處，呼應縣市共榮理念，再次投入經費串連既有成果，讓整條綠廊更加完整與連續。

↑圖說：嘉義市嘉油鐵馬道深受民眾喜愛（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

嘉油鐵馬道的環境改造屢獲肯定，包括榮獲 2025 建築園冶獎公園綠地景觀類殊榮。本次工程延續前期照明風格，採用節能、無眩光、琥珀色溫燈具，兼顧行走安全與生態友善，呈現溫潤柔和的光影層次。永續設計也貫穿全案，採用低耗能燈具、耐久鋪面與減量設計，有效降低維護成本與環境負擔。

在智慧管理方面，紅瓦厝站新增智慧公廁，具備人流偵測、久佔警示與耗材監測等功能，提升使用便利性；為強化騎乘安全，本次再增設 6 處 AI 車牌辨識偵測點，加上既有的 2 處系統，即時防止機動車輛誤入，讓慢行空間更安全。

↑圖說：嘉油鐵馬道夜間化身城鄉光廊（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

市府表示，嘉油鐵馬道是嘉義人的驕傲，也是旅客探索城市的重要路徑。隨第三期工程完工並將於 12 月 12 日全線開放，未來將持續結合智慧科技、永續理念與人本交通精神，持續提升沿線環境品質，讓「白天好騎、夜晚好走」成為嘉油鐵馬道的日常風景，邀請市民與遊客一同感受從美源驛站到鴿溪寮站的綿延綠意。

