嘉灣榮院春節敬老慰問 長輩感受陪伴與關懷

記者黃音文／嘉義報導

農曆春節將至，臺中榮總嘉義暨灣橋分院附設護理之家分別於春節前夕舉辦新春敬老活動，由院長陳正榮今（12）日偕同護理部、社工室及護理之家團隊，向榮民眷及住民長輩拜早年。陳正榮特別關懷無眷屬的單身榮民，提前送上新春祝福與溫暖陪伴，讓長輩們感受到關懷與團圓的過年氛圍。

嘉義榮院護理之家以「金馬奔騰迎新春，歡喜團圓賀新年」為主題，精心營造濃厚的年節氛圍，陪伴長輩抒發思鄉情懷；灣橋分院護理之家則以「馬蹄聲聲響，馬上添福康」為春節賀歲敬老活動主軸，透過團拜祝福與團圓餐敘，讓長輩提前感受過年的熱鬧與幸福。

長輩們向來特別期待欣賞精采表演，嘉灣榮院護理之家特別邀請地方知名公益舞蹈團蒞臨演出，舞者們身著馬年應景造型，隨著音樂活潑舞動，象徵駿馬奔騰、百福齊至，現場氣氛熱鬧溫馨，長輩們看得目不轉睛、笑容滿面。

嘉灣榮院護理部主任張蘭英表示，護理之家關注的不僅是長輩的健康需求，更重視其心理感受與生活品質。透過在重要節慶規劃多元且富有意義的活動，引導長輩走出房間、主動參與，從互動與分享中建立情感連結，增進彼此交流，讓生活充滿期待與活力。春節活動不僅能喚起長輩的生活記憶，刺激感官與思考能力，也有助於穩定情緒、延緩身心功能退化，帶來正向影響。護理之家營造如同小型社區般溫馨、安全的生活環境，期望能讓長輩們在熟悉的空間中維持日常社交節奏，感受到被關懷、被重視的溫暖。

陳正榮在護理部、社工室團隊陪同下，逐一向榮民眷致意慰問，親切關心長輩的生活起居與健康狀況，細心傾聽需求與心聲，展現院方對榮民眷照護的重視與溫暖關懷。

臺中榮總嘉灣分院院長陳正榮慰問護理之家榮民眷長輩。(中榮嘉義分院提供)