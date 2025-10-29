嘉療地板滾球 促進長者身心健康

嘉療萬年青長照機構的阿公、阿嬤練地板滾球，並參加比賽。（院方提供）

記者黃文記∕仁德報導

衛生福利部嘉南療養院萬年青長照機構透過地板滾球運動，幫助長者訓練專注力、手眼協調以及平衡感，促進身心健康；並鼓勵長輩多參加比賽，走進社區，透過運動與團隊合作，開心生活、健康老化。

萬年青長照機構表示，地板滾球不僅是一項趣味運動，更能促進長者的身心健康。該機構已經持續推動地板滾球運動五年以上，今年度更是完成所有工作人員地板滾球指導員的受訓，並拿到證書。

萬年青長照機構日前組隊參加地板滾球挑戰賽，參與比賽的阿公、阿嬤們在比賽前積極練習，無論是握球姿勢、出手角度還是團隊默契，都經過反覆演練。比賽當天，長輩們精神奕奕、全力以赴，每一次出手都博得現場觀眾的掌聲與喝采。現場加油聲不絕於耳，氣氛熱烈而溫馨。

長輩們在專業照護團隊陪伴下，以穩健手勁與沉著心態在場上大放異彩，最終勇奪佳績，為機構贏得亮眼成績，技壓群雄，也展現出銀髮族活力滿滿、樂觀不服輸的精神。參賽的曾姓阿公笑著表示：「沒想到我這把年紀還能得獎，真的很開心！」

嘉療院長吳文正表示，該機構將持續規劃及推動多元化活動，鼓勵長輩走出房間、走進社區，透過運動與團隊合作，開心生活、健康老化。