嘉療慶27歲 評鑑獎不斷

衛福部嘉南療養院17日慶祝27週年院慶，主題「嘉療在‧健康永續愛」，即將面臨新舊任院長交接，藉由活動回顧過去的成就，並展望未來醫療、健康與社區發展方面的更多可能。

嘉療院長吳文正表示，今年是醫院完成多項任務的一年，不僅順利完成精神科醫院評鑑，及大大小小的督導實地考核，也承辦全國精神醫療網暨社區精神復健年度研討會，更在「衛福部所屬醫院永續實踐與創意競賽」獲優勝獎、「部立醫院ESG競賽」第五名及「NHQA國家醫療品質獎」佳作。

另外，加入「健康台灣深耕計畫」南嘉智慧鏈啟航醫療整合轉型共好計畫，預期建立可複製、可擴充之智慧照護場域示範，帶動司法及精神醫療照護模式轉型，讓嘉療的永續競爭力起飛。

院慶活動中，除了展現產學合作成果與績優人員表揚外，也邀請衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男、地方人士及合作夥伴共同見證嘉療的成長與蛻變。

院方表示，嘉療將繼續秉持安全、關懷、尊重、創新的核心價值，持續精進專業人力、強化社區合作、推動精神長照、擴展多元服務，並結合ESG（環境、社會、治理）理念，實現智慧照護之永續發展。