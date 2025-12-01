嘉療身障者職訓 變身清潔高手

嘉南療養院清潔職訓班結訓，學員成為清潔達人。（嘉療提供）

記者黃文記∕仁德報導

衛福部嘉南療養院受台南市勞工局委託辦理的一一四年度身心障礙者職業訓練「環境清潔維護班」，日前舉行結訓典禮。歷經半年紮實且密集的訓練，學員們從原本對清潔工作的陌生，蛻變為能熟練操作專業機具的清潔職人。這群生力軍不僅習得了一技之長，更在團體生活中重塑自信，準備好以專業的服務態度，迎接職場的挑戰。

這次「環境清潔維護班」課程設計強調「訓用合一」，除了傳授地板打蠟、玻璃清潔、異味處理及園藝維護等硬實力外，更特別強化「職場軟實力」的培養。課程結合院內醫療團隊資源，安排壓力管理、職場溝通互動、情緒覺察等心理支持課程，幫助學員建立良好的工作態度與抗壓性。 嘉南療養院院長吳文正表示，嘉療始終致力於精神醫療與職業復健的無縫接軌。他勉勵學員：「結訓證書不只是一張紙，它是各位這半年來戰勝自我、克服困難的證明。」嘉療不僅提供醫療照護，更重視學員回歸社區的功能展現。

嘉療職能治療科主任黃婉茹指出，對於身心障礙者而言，一份穩定的工作往往是穩定病情與家庭關係的關鍵。這半年的訓練只是起點，結訓後，該院專業的就業輔導團隊將持續接手，進行後續的職缺媒合與職場支持，協助他們在職場上站穩腳步。