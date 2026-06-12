嘉監受刑人服刑倒數3週出事 疑遭舍友霸凌重摔身亡

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嘉義監獄驚傳受刑人死亡案件，死者原本再三個星期就刑滿出獄，卻疑似遭到同舍房的獄友施暴重摔，導致頭部重創，宣告不治，檢警目前依傷害致死罪偵辦。

警方調查，死者是52歲的周姓男子，因為酒後騎機車自摔，被判入獄服刑4個月，卻在出獄前三週疑似被同舍房的吳姓獄友霸凌，遭對方高舉後重摔在地，失去意識。其他受刑人見狀立刻通報，周男送醫搶救一個多月，最後還是在9號宣告不治。

法醫解剖後，初步認定死因是顱內出血創傷死亡，讓案件從重傷害罪升級為傷害致死罪，並對涉嫌施暴獄友啟動調查。至於確切致傷原因及案發經過，仍待進一步調查釐清。

※善待他人，尊重彼此

嘉義／蔡欣妤 責任編輯／洪季謙

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