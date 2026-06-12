嘉監受刑人 疑遭室友重摔不治

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酒駕周男入監服刑疑被吳姓獄友霸凌摔死，嘉義地檢署依傷害致死罪偵辦。（本報資料照）

52歲周姓受刑人因酒駕案件遭判4個徒刑，在嘉義監獄服刑，原本預計3日刑期屆滿可出獄，不料出獄前約3周，疑遭同舍吳姓獄友霸凌高舉重摔受重傷，送醫救治後於9日宣告不治。檢警會同法醫12日解剖，初步研判周男頭部重創致顱內出血傷重死亡，全案依傷害致死罪嫌偵辦。

檢警初步了解，52歲周男酒後騎乘機車自摔，遭判4個月有期徒刑，到嘉義監獄服刑，預計6月3日服刑期滿出獄，卻於5月9日因與同舍吳姓受刑人發生細故，疑遭吳男高舉重摔落地，周男當場奄奄一息，監獄管理員接獲同房獄友通報，立即通報119救護車將他送醫急救。

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救護車趕到現場時，周男已呈OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員立即送周男到長庚醫院急救。住院期間，因周男6月3日服刑期滿，當天周男的家屬即辦理出獄手續，不料，周男卻於6月9日病情惡化，宣告不治。

周男死亡後，6月9日檢察官才指揮警方會同法醫相驗周男，初步發現周男頭部疑似有「著地」受重擊的跡象，檢察官再調閱嘉監5月9日舍房監視器，畫面顯示同房舍吳男曾對周男施暴、舉起摔落地上，吳男涉嫌重大。

檢方為確認周男死因，12日由法醫解剖，初步研判周男死因與顱內出血重傷有重大關係，同時採集檢體送化驗鑑定有無毒藥物反應，確切致傷原因仍待解剖鑑定報告出爐才能進一步釐清。

吳嫌現年25歲，刑期至明年12月間，目前依涉及依傷害致死罪嫌偵辦，但檢方因周男是酒駕自撞，也不排除與死因有關。