嘉禾新村眷村主題特展 聽故事認識戲曲

記者黃朝琴／臺北報導

嘉禾新村故事館《一馬離了西涼界》眷村主題特展從「眷村與戲曲」為核心出發，分為5個單元，從這座將軍宅邸談起，邀觀眾回望眷村故事、國軍劇團的忠孝節義精神，以及眷村生活藝文；民眾可近距離觀看歷史物件，動手進行生、旦、淨、丑拼圖，還可穿上戲服，在一桌二椅前拍照留念，不僅致敬時代氛圍，也深度體驗國軍、眷村與戲曲發展的歷史關聯性。

嘉禾新村總監張玉漢表示，嘉禾新村是全臺少見「公地自建型」的眷村，曾有聯勤通信修理廠庫進駐，修理廠庫搬遷後，原廠房及員眷宿舍改為眷村聚落，多達200多戶，其中有10多戶為將軍官邸，「嘉禾故事館」是第一代住戶張載宇將軍一家寓所，前年開館後，以眷村脈絡為根基，透過各個角度展覽介紹眷村文化，延續「處變應變」的眷村精神，賦予歷史空間新意涵，實踐世代共融情懷。

張玉漢指出，「一馬離了西涼界」展名來自戲曲〈紅鬃烈馬〉其中一個唱段〈武家坡〉，描述主角薛平貴的離鄉惆悵與近鄉情怯。薛平貴隨軍往西涼打仗，18年後戰事終於結束，歸心似箭回到長安，卻也不確定王寶釧是否還能認出他的長相。

此情有如隨國民政府來臺的百萬軍眷，懷著故土分隔的思念與惆悵。他們從家鄉帶來的傳統，如飲食、戲曲、方言等，也融合為獨特眷村文化。《一馬離了西涼界》以戲曲文藝作為載體，邀請民眾進入令人懷念的歲月，一起聽眷村悠悠的故事 ，看時代款款的戲曲。

第一單元「藝文傳家」聚焦將軍宅邸的戲曲美談，看眷村子弟如何鋪陳時代巨輪的軌跡。策展人王靖雯表示，帶民眾認識藝文背景深厚的張載宇將軍一家，張載宇與妻子張孔祥筠擁有深厚學識底蘊，其中三女兒張青琴踏上國劇編劇之路，策展團隊親訪張青琴，從張家的遷臺記憶談起，到張家在「嘉禾新村」自建家宅的過程，以及與國劇的淵源。

王靖雯提到，張家都愛觀賞國劇(京劇)，居住在嘉禾新村期間，在親朋好友的鼓勵下，張青琴大量創作國劇劇本，年紀輕輕29歲就獲得「中山文藝獎」殊榮，展覽呈現張青琴提供珍貴家族照片、得獎劇本，也播放訪談錄像片段，內容關於渡海來台的深刻記憶、拜師張大夏的過程、第一次上台唱戲、第一次得獎的喜悅，說起往事讓人津津有味，意猶未盡，值得民眾親耳傾聽。

第二個單元「忠孝節義」，聚焦國軍團隊的時代使命，王靖雯介紹，國劇(京劇)也是早期眷村及軍中的重要娛樂，這個單元用大時代角度認識早年國軍蓬勃發展的戲曲。1953年軍方將國劇納入軍中扶植，透過勞軍將「忠孝節義」傳達給官兵，軍中文藝逐漸發展，也傳遞到社會中，受到軍眷喜愛。

第三單元「寄語戲夢」，則聚焦眷村生活的小情小調。張玉漢表示，戲曲是第一代眷村居民重要的思鄉載體，視角隨著時代推移，1950年代後，廣播聽戲逐漸取代現場看戲，成為眷村居民的休閒娛樂，1960年代電視、電影的發展，戲劇有著不一樣的呈現。伴隨著臺灣出生長大的「眷二代」子弟的眷村文學創作，造就如《小畢的故事》、《童年往事》等電影，電視劇則如《光陰的故事》、《閃亮的日子》，記錄眷村日常生活與情感記憶，有別第一代的思鄉和抗戰情懷，也反映出一、二代眷村居民不同的懷舊心情。

第四單元「票戲曲」則是拍照打卡區，眷村戲曲愛好者，會在閒暇時唱戲、扮戲自娛，而這些業餘演出稱為「票戲」，是早期眷村居民的娛樂之一。也因為是業餘形式，通常只有最簡單的一桌二椅。呼應當時受社會喜愛的戲曲盛況，策展團隊特別規劃「票戲」舞台體驗區，台前有簡單的一桌二椅，台後是傳統的戲曲道具服裝，讓民眾自行穿上戲服體驗，拍照留念。

最後一個單元則是「拼圖互動區」，戲曲扮演的角色分為幾大類型，稱做「行當」，原本分為生、旦、淨、末、丑等5類，後來扮演較年長男性的「末」行併入「生」行，等同老生。觀眾可現場動手進行生、旦、淨、丑拼圖遊戲，從眼、耳、鼻、口判斷各種扮相，加入臉譜大比拼，看誰能勝出。