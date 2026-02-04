嘉科二期近90公頃通過環評 將導入台積電先進封裝廠

嘉義縣長翁章梁受訪表示，嘉義從農業縣慢慢轉型為農工科技大縣，嘉科擴大對地方來講期待很深。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會南部科學園區的嘉義園區要新增園區，在旁規劃「嘉科二期」約89.58公頃面積，要引進台積電先進封裝廠等，也囊括高速寬頻網路、AI、資安科技、淨零及量子等新興科技，去年提出環評，今(4日)通過環境部環評大會審查，最快2031年完工，可望新增2100億元產值。

嘉科二期去年7月由行政院核定、12月提出環評審查，園區位在嘉義縣太保市，面積89.58公頃，多為台糖土地，預計引進高速寬頻網路、AI、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技；其中台積電為了提升晶片產能，也衝刺「先進封裝廠」建設，嘉科一期已建2廠，二期再建3廠。1月12日通過環評委員專家小組初審，今日由環評大會審查。

環評專家初審階段，因嘉科二期位在台糖甘蔗田，環評委員關注用水、空污、生態、交通、產值、健康風險等，今日環評大會，開發單位承諾包含：綠帶擴增為30公尺，監督嘉科一期、二期與鄰近的馬稠後產業園區空污影響，嚴控空污前驅物已達減量，化學品風險控管，多元供水管理，外來入侵物種管理等。

國科會南部科學園區的嘉義園區要新增二期園區(嘉科二期)，面積約89.58公頃，要引進台積電先進封裝廠等，4日正式通過環境部環評。(記者吳柏軒攝)

經環評大會討論，認為嘉科二期未增加健康風險或明顯環境不利影響，今下午正式通過環評審查。

嘉義縣長翁章梁受訪表示，嘉科擴大對地方來講期待很深，嘉義作為農業縣，目前慢慢轉型為農工科技大縣，嘉科是非常重要的帶動，希望嘉科二期順利迅速開發，落實整個嘉義的就業機會與地方繁榮，也貢獻一份台灣整體競爭力；另有預估該區5到10年後可能塞車，刻正規劃相關交通處置方案，囊括大眾運輸增量、U-Bike增加等；至於縣府需負責的環境要求，將監督並落實。

南科園區代表也指出，嘉科將是我國半導體先進封裝的重要基地，是高效能運算及AI晶片的核心戰略。嘉科二期依規劃，順利可在今年上半年動工，2031年完工，產值估再增2100億元，使嘉科總產值達3100億元。

