嘉科二期通過環評 翁章梁：創造地方發展及就業

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉科二期環評昨天過關，嘉義縣長翁章梁今天說，嘉義人期待未來有新的工廠、新的科技產業進駐嘉義，並以此地為龍頭，帶動其他工業區產業發展，創造地方發展及就業。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉科一、二期加總起來達170餘公頃，二期能順利通過環境，對嘉義人來說是一件喜事，感謝中央支持與環評委員的指導，縣府會在工業區開發時，做好環境保護的工作。

翁章梁說，嘉科二期規劃引進高速寬頻網路、AI、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技。嘉義作為農業縣，正逐步轉型為農工科技大縣，嘉科是帶動產業升級與就業機會的重要引擎。

翁章梁強調，縣府已提前因應未來5至10年可能出現的交通壅塞問題，目前正規劃相關交通處置方案，包括大眾運輸增量、U-Bike增加等。

民進黨立委蔡易餘告訴中央社記者，嘉科二期環評通過，代表嘉義正式站上台灣半導體產業擴張的最前線，也象徵台積電在嘉義的布局將持續擴大、加速推進。

蔡易餘指出，輝達執行長黃仁勳上週來台時直言「台積電今年必須非常努力地工作」、「輝達對CoWoS先進封裝的需求進入噴發期」，這不僅反映全球AI浪潮對晶片需求的爆炸性成長，更凸顯台灣半導體供應鏈正迎來關鍵轉折，而嘉義正是其中最重要的一塊拼圖。

蔡易餘表示，嘉科台積電CoWoS先進封裝廠未來可望由現有2座擴增至6座，帶動供應鏈、物流、人才與周邊產業全面進駐，嘉義將不再只是科技設廠的地點，而是台灣高科技產業升級的重要基地。（編輯：陳清芳）1150205