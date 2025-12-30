嘉科實中「前進東石」服務送暖 創意服務方案深耕在地

（記者黃信峯／嘉義報導）國立嘉科實中於歲末時分，由林怡慧校長與校訂必修教師團隊帶領92位高二學生，浩浩蕩蕩展開「前進東石」創意服務方案 。這是學校校訂必修課程「創意服務方案」的期末成果驗收，學生們兵分三路，分別進駐東石國小、東石先天宮老人食堂以及社區場域，透過「大手牽小手」、「青銀共融」與「地方創生提案」三大主軸，展現高中學子的創意與社會責任感 。本次活動針對東石在地的實際需求設計服務內容，並於東石國小體育館舉行盛大開幕式，一同參與這場跨校、跨社區的教育盛會 。

圖/國立嘉科實中熱情青年前進東石鄉服務送暖，創意服務方案深耕在地跨世代攜手共創社區新活力。記者黃信峯翻攝

嘉科實中林怡慧校長表示，本次「前進東石」行動中，學生依據在地需求分組進入校園、社區與公共場域，展開多元服務與實作學習。在東石國小，高中生化身小老師，為四至六年級學生設計互動式課程，引導孩子在「玩中學」的歷程中培養探索與思考能力；另一組學生則擔任「東石觀光大使」，以簡報提案形式，學生也訪問東石國小校長葉佳榔，從生態觀光、地方美食、交通到人流改善等面向，提出影片行銷、導覽設計與活動企劃等創意構想，嘗試以青年視角為地方創生注入新思維；同時，「青銀共融」活動則有4組學生走入東石先天宮長者共食食堂，設計安全且富互動性的陪伴活動，與在地長輩交流生活經驗，在實際服務中學習同理、溝通與跨世代友善共融的價值。

三項活動主題皆展現細膩巧思，包括「陪伴・最溫柔的照護」、「銀光守護計畫」，以及兼顧安全與趣味的「阿公阿嬤歡樂大挑戰，GO！」。透過這些精心設計的互動遊戲，學生不僅學習如何與長者溝通與互動，更在實際服務中體會「老吾老以及人之老」的深刻意涵，實踐最真切的生命教育。活動現場氣氛熱鬧而溫馨，長輩們在年輕學子的陪伴下感受活力與關懷，其中一位近百歲的阿嬤也開心表示，希望這群充滿活力與耐心的年輕人能再度前來舉辦活動。

嘉科實中林怡慧校長表示，嘉科實中致力培養學生成為具備科學求真、服務行善，有人文之美素養的未來人才，並感謝教師團隊用心設計課程，本次「創意服務方案」是學校落實108課綱「自發、互動、共好」精神的重要里程碑。課程中鼓勵學生組成志同道合夥伴，運用所學專業，解決社會問題，關懷他人，期許讓社會責任的種子，萌芽於高中生心中。透過與東石國小、先天宮老人食堂及在地商圈的緊密合作，讓學生看見了課本以外的風景，讓社區看見了這群年輕人的熱情與活力，也展現高中生的社會關懷實踐力。

