嘉縣三單位獲頒教育部第12屆藝術教育貢獻獎

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣今年推薦「柳林國小」、「大埔國中小」與「梅山文教基金會」角逐教育部第12屆藝術教育貢獻獎全數獲獎，今16日下午於南海劇場舉行頒獎典禮公開表揚，縣長翁章梁表示，這讓更多人看見嘉義近年藝術教育深耕的實力。

教育處指出，柳林國小多年推動「藝遊柳林．美感揚帆」校本課程，將視覺藝術、音樂與跨域教學融入日常學習，營造浸潤式美感環境；直笛隊、太鼓隊等團隊也屢獲佳績，此外更長期協助執行藝術與美感深耕計畫，讓嘉縣連續五年獲教育部全國績優縣市獎。

廣告 廣告

大埔國中小以偏鄉之姿展現驚人的藝術能量，學校以「里山倡議」為核心，從幼兒園到國中完整規劃藝術課程，緊密結合美感、生態與人文；室內管樂團連續兩年在全國學生音樂比賽獲優等，更受邀嘉義國際管樂節及跨縣市交流演出，以及校園環境再造、社區共學、公共藝術與文化出版，也令「藝術造鄉」在大埔落地生根。

梅山文教基金會三十年來持續在地深耕文化，從書法、竹藝、國樂、舞蹈、繪畫到樂齡學習等課程，陪伴不同年齡層接觸藝術，同時出版多部梅山文史書籍、推廣本土語言、策畫年度展覽，近年更承辦樂齡學習中心，打造「文化梅山」願景，共學、共創、共好的藝文基地。

教育處指出，柳林、大埔與梅山文教基金會讓外界看見嘉義縣在美感教育上的深度與溫度，藝術教育不僅提升創造力，更能形塑品格、自信與文化根基，縣府將持續整合跨局處資源，打造從校園走向生活的藝文環境。

藝術教育貢獻獎包括終身成就獎、績優學校獎、績優團體獎、教學傑出獎與活動奉獻獎，本屆評選共44件脫穎而出，自103年設立獎項以來，歷屆評審團隊走入全台上百所學校與團體，累計表揚283所學校、團體及145位個人，期盼激勵更多力量投入美感教育。

圖：嘉義縣今年推薦「柳林國小」、「大埔國中小」與「梅山文教基金會」角逐教育部第12屆藝術教育貢獻獎全數獲獎，今16日下午於南海劇場舉行頒獎典禮公開表揚，縣長翁章梁表示，這讓更多人看見嘉義近年藝術教育深耕的實力。（記者吳瑞興翻攝）