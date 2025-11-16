嘉縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程動土

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程今16日開工動土，興建基地位於原吳鳳紀念園區範圍，斥資5240萬規劃整修、重新活化老舊損壞的園區，縣長翁章梁、議長張明達、鄉長李碧雲及地方多位民代齊聚一堂執鏟動土、祈福祝禱順利完工。

吳鳳紀念園區71年至72年間興建，80年至99年間由嘉義縣政府採公辦民營方式開發為「中華民俗村」，後由縣府收回自行管理，園區成立迄今已逾40年，多數建物及設施已老舊損壞，亟需整修更新。

廣告 廣告

縣府規劃「共好公園」，以環境韌性、永續經營、文化共好新詮釋、全齡無障礙共好體驗及亮點綠核共好等五大概念為核心，打造兼具文化、休憩與生態價值的公共空間，地處阿里山公路沿線，可串聯周邊觀光資源，可望成為中埔地區嶄新的旅遊亮點與地方發展的新契機。

文化觀光局指出，共好公園基地面積約2.05公頃，位於三級古蹟吳鳳廟旁，鄰近阿里山公路，工程由華廷國際設計顧問股份有限公司設計監造，騰豐營造有限公司承攬施工，預計於115年9月完工。

園區內設置「山谷展演廣場」、「大地綠丘遊樂園」、「大樹綠走廊」、「樂齡體健區」等多功能區域，並以保育既有植栽為原則，營造兼具生態教育與遊憩功能的友善環境，帶來多元休閒體驗。

民政處表示，吳鳳紀念園區總面積約4.4公頃，除本次共好公園工程範圍外，其餘區域目前由民政處進行BOT前置作業，初步規劃引進住宿與休閒服務設施，未來亦可結合地方農業與地方創生，推廣中埔在地農產及特色商品，帶動地方產業升級。

翁章梁說，原本的環境沒落漸漸變成荒廢點、甚至是治安死角，因此縣府利用公共造產基金設計規劃公園，未來可以辦演唱會容納500至1000人，或讓人來這裡散步散心，成功招商還能帶動地方繁榮，了卻中埔人的心願、重現過去的繁華，未來共榮共好盼如期如質完工，也將著重治安及保全資產，讓這塊地有一個最好的歸宿。

圖：嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程今16日開工動土，興建基地位於原吳鳳紀念園區範圍，斥資5240萬規劃整修、重新活化老舊損壞的園區，縣長翁章梁、議長張明達、鄉長李碧雲及地方多位民代齊聚一堂執鏟動土、祈福祝禱順利完工。（記者吳瑞興攝）