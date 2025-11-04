嘉縣五社區榮獲衛福部「金卓越社區」殊榮

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為鼓勵社區發展協會健全組織，推動社區福利服務，增進公民參與，提升居民福祉，衛生福利部推動「金卓越社區選拔計畫」，今(114)年度嘉義縣由竹崎鄉鹿滿、竹崎鄉獅埜、太保市新埤、竹崎鄉灣橋、六腳鄉三義等五個社區代表參加，並以優異的發展成果及深厚的人文底蘊脫穎而出，榮獲衛生福利部表揚肯定。

縣長翁章梁表示，社區不僅是居民生活的基礎場域，更是社會支持的重要核心。嘉義縣推動社區發展多年，從長照據點、志願服務到環境改造，逐步建立起兼具關懷與創新的社區體系。他肯定各社區持續以行動落實共好理念，串聯居民力量、強化地方連結，讓社區成為溫暖又充滿活力的生活網絡。

社會局長張翠瑤則說，「金卓越社區」選拔重視的是長期投入與影響力，感謝各鄉鎮公所、社區理事長及志工夥伴的堅持與熱情。她強調，縣府將持續提供政策輔導、資源協助與跨域合作平台，陪伴社區持續成長、創造幸福。

未來縣府將持續以「共學、共榮、共好」為願景，深化社區發展、長照據點的連結，推動嘉義成為全國社區發展與永續生活的典範城市。

圖：衛生福利部推動「金卓越社區選拔計畫」，今(114)年度嘉義縣由竹崎鄉鹿滿、竹崎鄉獅埜、太保市新埤、竹崎鄉灣橋、六腳鄉三義等五個社區代表參加，並以優異的發展成果及深厚的人文底蘊脫穎而出，榮獲衛生福利部表揚肯定。（記者吳瑞興翻攝）