嘉縣人氣店家票選 開跑

嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，邀請民眾選出最代表嘉義縣的美食及景點。昨（廿四）日記者會邀請全縣十八鄉鎮店家齊聚記者會展示自家招牌美食，食尚玩家主持人朵拉（Dora）及曾子余也到現場與縣長翁章梁分享嘉義縣的私房景點。活動時間自今年十二月三日起至明年一月十六日止，嘉義縣共有六十八家美食店家及一三六處景點參與，由全民投票並在明年二月九日頒獎典禮揭曉前十大人氣美食及景點。

投票有機會抽中iPhone17PRO手機、七十五吋電視、阿里山英迪格酒店精品房一泊一食住宿券等大獎，還有嘉義縣長榮文苑酒店住宿券、嘉義鄒伙呷精選禮盒。明年一月二日將抽出首波獎項，二月九日頒獎典禮將抽出最大獎。票選網址為https://chiayitop100.tvbs.events/。

翁章梁說，投票除了有機會抽中大獎，還能讓支持的店家登上嘉義縣十大美食及景點，明年三月燈會舉辦時將有全國各地的遊客湧入嘉義，投票結果可以讓遊客更有方向感，知道怎麼玩、怎麼吃。