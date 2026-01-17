嘉縣仁義潭蓄水剩49％現「浮島」南水署跨區調度：供水無虞

仁義潭蓄水量跌破5成，湖面出現多座「浮島」。（呂妍庭攝）

仁義潭蓄水量跌破5成，湖面出現多座「浮島」，不少民眾擔心水情。（呂妍庭攝）

進入枯水期，嘉義地區近兩、三個月降雨量大減，供應嘉縣地區民生與工業用水的仁義潭、蘭潭水庫蓄水量也持續下滑，至今(17日)上午最新資料顯示，仁義潭蓄水量剩49％跌破5成，蘭潭16日為55.2％，因仁義潭湖面出現多座「浮島」，民眾擔心會缺水，水利署南區水資源分署回應，還在安全範圍內，目前已加大跨區調度供水機制，雨季前供水無虞。

水利署防災資訊網資料顯示，截至今天上午7點，仁義潭蓄水率49.1％，蓄水量1206萬噸，蘭潭水庫16日蓄水率55.2％、蓄水量507萬噸，合計蓄水率51％。南水署指出，仁義潭與蘭潭水庫屬彼此聯通「母子水庫」，兩座水庫合計蓄水量為1714萬噸，目前蓄水量還在安全範圍內。

廣告 廣告

仁義潭蓄水量跌破5成，湖面出現多座「浮島」，不少民眾擔心水情。（呂妍庭攝）

水南署表示，大嘉義地區每日用水需求約在25萬至30萬噸之間，水利署現透過調度，由雲林調度清水約8.5萬噸，另由台南地區調度水量約12萬噸，其餘由蘭潭仁義潭供應，每天出水量控制在9萬噸以下。

南水署說，透過跨區支援與出水管控機制，可以有效拉長仁義潭與蘭潭兩座水庫的使用天數，嘉義地區目前水情穩定，但面臨極端氣候，大家仍要保持節約用水習慣，確保大嘉義地區用水的安全。

更多中時新聞網報導

保健》擠痘痘引發蟹足腫 長成10公分疤痕

陳念琴因學弟妹崩潰 文姿云情蒐對手

MLB》網羅塔克 道奇宇宙艦再添重炮