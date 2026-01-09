嘉縣偏鄉布建智慧醫療設備 辦說明會

嘉義縣衛生局為提升基層醫療服務量能，攜手慈濟慈善事業基金會與鴻海數位健康團隊，布建智慧醫療設備「Co Doctor Pro」，並於九日上午舉辦使用說明會，透過實機操作與教育訓練，協助第一線衛生所醫事人員熟悉數位醫療工具，打造全方位數位健康創新平台，強化偏鄉醫療照護。

「Co Doctor Pro」智慧醫療設備整合血壓、心電圖、血氧、血糖、尿酸及總膽固醇等六合一檢測功能，並支援遠距健康監測與視訊諮詢，提供多功能且高效率的智慧醫療服務，協助偏鄉地區即時掌握民眾健康狀況。說明會共有阿里山、大埔、竹崎、梅山、番路、義竹、東石、六腳、鹿草、布袋、溪口及中埔等十二個衛生所參與，由鴻海科技數位健康專案執行長劉秉昊親自說明並指導實機操作，協助醫事人員快速上手，提升服務效率。

衛生局長趙紋華指出，過去衛生所護理人員進行社區巡迴或到宅醫療時，需攜帶多項檢測設備，不僅笨重也增加工作負擔。現在透過「Co Doctor Pro」一機即可完成多項關鍵生理指標檢測，大幅提升便利性與行動效率。

嘉義縣近年來陸續導入AI眼底鏡、心房顫動及骨質疏鬆檢測等智慧科技，未來將持續結合公私部門資源，推動創新數位醫療應用，守護縣民健康。