嘉縣優鮮伴手禮型錄 上線

嘉義縣政府二十日舉辦「嘉義優鮮~馬上好運︱嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，推出十二項「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮。中華職棒啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒等人驚喜現身，與翁章梁一同嗨跳時下流行的「撒嬌舞」，並推廣美味伴手禮。限定聯名伴手禮涵蓋在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，還有取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等品項。

翁章梁說，嘉義優鮮是縣府保證的農特產品，一開始推行時僅有七十九件產品，很多人不了解這是什麼，如今已有八百多項產品加入嘉義優鮮行列，在國道、百貨公司等通路販售，新加坡、日本也都能看見產品。鼓勵業者朋友繼續拓展知名度，有品牌就有責任，期望大家將品牌經營的長長久久。

嘉義縣政府同步在嘉義優鮮官方網站公布「嘉義優鮮」年節產品型錄，民眾可從型錄找到心儀產品，直接與業者訂購，部分產品還能在全家便利商店旗下近百家FamiSuper據點選購。即日起桃園國際機場第一航廈「新東陽綜合商場」設立嘉義優鮮專區，旅客在返鄉探親、拜年送禮之際，可在國門前輕鬆購入。