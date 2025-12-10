嘉縣公共衛生國際交流 長庚科大偕印尼、美國學者參訪民雄衛生所
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣促進公共衛生與護理教育國際交流，10日上午長庚科技大學邀集印尼、美國共5位學者參訪民雄鄉衛生所，衛生局長趙紋華到場，盼透過觀摩及經驗分享，實地了解台灣衛生所在公共衛生的運作模式，充分展現衛生所在社區扮演的重要角色，讓世界看見台灣與嘉義。
長庚科大護理系副教授翁政興表示，此次交流聚焦三大目標，協助國際學者認識台灣衛生所公共衛生的運作模式，包括第一線公共衛生服務、預防保健及健康促進等核心內容；透過與護理系學生與臨床指導者的互動，了解台灣護理系學生在社區實習的學習方式、訓練流程與臨床應用能力；強化大學社會責任（USR）與社區健康永續的連結，讓國際夥伴展現臺灣在推動社區健康上的投入與成果。
今參訪除介紹衛生所服務內容外，也展現民雄衛生所醫事C據點長輩在延緩老化的健康促進方案，有手作蝶古巴特拼貼，結合LED燈串，將普通的酒瓶化身為溫暖夢幻的小夜燈，令國外學者眼睛一亮。
民雄鄉衛生所代理主任曾玉枝表示：「衛生所在基層健康照護體系中扮演關鍵角色，整合醫療、長照與社區資源，尤健康促進到醫療與長照，提供一條龍服務，更長期提供護理系學生做為實習的場域，肩負教學的責任。」
趙紋華指出，民雄鄉衛生所展現的成果，是嘉縣各衛生所推動在地化公共衛生服務的共同目標，衛生局持續整合相關醫療、公衛與長照資源，打造健康樂活的生活環境，並持續與各大專院校建立實習合作模式，培養專業人才，誠摯歡迎更多國內外學者及夥伴到訪交流。
圖：嘉義縣促進公共衛生與護理教育國際交流，10日上午長庚科技大學邀集印尼、美國共5位學者參訪民雄鄉衛生所，衛生局長趙紋華到場，盼透過觀摩及經驗分享，實地了解台灣衛生所在公共衛生的運作模式。（記者吳瑞興翻攝）
