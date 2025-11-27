嘉縣六興宮200年 王得祿像入神物

嘉義縣溪北六興宮建廟200年，恰逢王得祿256歲聖誕，廟方特別請泥塑藝師張瑞益塑出一尊王得祿神像，27日「入神物」科儀上，泥塑神尊首亮相。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉溪北六興宮為王得祿將軍創建，廟內坐鎮的正黑面三媽曾供奉在王得祿自宅，當年為感謝媽祖保佑，也擴大彰顯神威，王得祿與鄰近6庄創建六興宮。為慶祝建廟滿200年和王得祿256歲聖誕，廟方特別請泥塑藝師張瑞益塑出一尊王得祿神像，27日黃道吉日舉行神尊初胚「入神物」科儀，待明年農曆3月媽祖聖誕開光點眼，將供奉在廟內享萬年香火。

六興宮指出，正黑面三媽原本是王得祿自家供奉的神明，是王得祿的守護神，大將軍被晉封太子太保後，為叩謝三媽庇佑，與附近6個村莊創建溪北六興宮，如今六興宮不但是全台黑面三媽的祖廟，廟內還奉有王得祿將軍及其後代子孫長生祿位共96面，極具歷史價值。

六興宮主委江筱芃表示，她10多年前接主委後就一直想幫王得祿塑神尊，但神明指示等六興橋整建完成再進行，如今大橋2年前已完工通車，在建廟200周年之際，塑像更具意義，且泥塑神尊還加入橋梁動土時的金沙，代表人神共榮。

張瑞益近日完成王得祿神像初胚，廟方昨特地舉行莊嚴盛大的入神科儀，包括王得祿第6代子孫98歲王乃良等家族代表也出席。王乃良說，家族長年在六興宮設長生祿位，雖在太保市有王氏家廟，但家廟中僅供奉牌位，未來六興宮泥塑的神像將是第1尊王得祿神像，祖先能入廟受信眾祭拜，他深感榮幸。

在地方各界人員祭拜後，由道士將「入神七寶」放進神尊中，再以泥土封住，等待完成塑像，明年正式開光點眼。

嘉義縣長翁章梁說，六興宮滿200周年，在媽祖的指示下雕刻神像。大家懷著感恩心情，透過入神儀式賦予靈性與神力，是歷史性的活動。