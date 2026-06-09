嘉縣出現台今年首例日本腦炎 趙紋華籲：幼兒應按時接種疫苗
嘉義縣8日出現日本腦炎確定病例，患者平日活動範圍以家裡為主，住家附近豬舍及水田為高風險場所，嘉義縣衛生局已針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈。衛生局呼籲，家中幼兒及早接種日本腦炎疫苗，也提醒民眾加強巡、倒、清、刷落實防蚊，預防病媒蚊傳播疾病。
衛生局說明，5月至10月為日本腦炎流行季，其中6月至7月為流行高峰，各年齡層都有感染風險。傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。
大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會出現頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、無法辨別人時地、全身無力等，甚至昏迷或死亡。
預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，幼兒出生滿15個月應接種第1劑、間隔12個月接續接種第2劑，嘉義縣衛生局呼籲家長，主動檢視幼童的預防接種紀錄(兒童健康手冊)，如有缺漏劑次應儘快帶家中幼兒至各地衛生所或合約院所接種，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。
嘉義縣衛生局長趙紋華指出，民眾應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期到動物畜舍或水稻田活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。家中門窗建議安裝紗門紗窗，睡覺時可使用蚊帳避免蚊子叮咬。
嘉義縣衛生局提醒民眾，做好「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清潔，有效阻斷病媒蚊孳生鏈，齊心防堵病媒蚊傳播。
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