嘉縣初選政見會／蔡易餘質疑助選者曾背叛綠 黃榮利轟立委落跑：還沒選上就築圍牆
民進黨今（1/4）下午舉行2026 嘉義縣長提名政見會，爭取提名的立委蔡易餘、議員黃榮利火花四射。蔡易餘拿出黨證質疑，幫忙黃榮利助選的人曾經被開除黨籍、背叛民進黨，只有他才能團結民進黨；黃榮利則批蔡落跑參選縣長，要替什麼人卡位？縣長都還沒當上，就在畫隔離線、築圍牆，非常不好。
民進黨2026 嘉義縣長提名政見會，分為申論與結論，兩位參選人在兩環節各有10分鐘闡述時間。蔡易餘在結論時強調，他18歲就加入民進黨，這代表的就是說，他這一路來，每一次的選舉，他就是支持民進黨，民進黨提名的候選人，他一路支持。
蔡易餘說，但反而要請教黃榮利，「現在在幫你助選的人，有曾經他拒絕初選，然後他自己投入選舉，被開除黨籍，那也有曾經是背叛了民進黨，然後現在這些人在今年的五合一他們還是要投入選舉，既然這些人也都要投入選舉，那如果你現在被民進黨提名為嘉義縣長，你要怎麼領導我們民進黨來打贏今年的五合一選舉呢？」
蔡易餘認為，只有他才有辦法，他可以團結民進黨，「我不會用很多什麼派系啦、怎樣的一個話語來分裂嘉義。你現在每一句在分裂嘉義的話，就是不利於未來我們年底民進黨要團結、要整合。」
黃榮利也在發表結論時隔空回應，他一路追隨賴清德的態度，到目前不變，從過去賴清德初選時他幫忙，到現在還在追隨賴的腳步，「不用懷疑我的政黨態度，尤其我也是30幾年的態度，民國82年就加入民進黨」。
黃榮利在結論最後嗆問蔡易餘，立委的任期一屆4年，目前不到2年，「你就要落跑參選縣長，你是要替什麼人卡位呢？我當時禮讓，不要說立委你也選，縣長改選我登記，你也要登記，又要我禮讓，我不知道你是不是替人卡位，嘉義的縣長的卡位戰？」
對於蔡易餘質疑支持黃榮利的部分人士過去有退黨的經歷，黃榮利會後受訪時批評，在縣長都還沒當上，就在畫隔離線，在築圍牆，他認為非常不好。
黃榮利強調，如果未來他能夠當上縣長，當然他也是廣納人才，有人要回來民進黨效勞，有人要支持民進黨的候選人，「我們怎麼能夠排除？」他一定要是包容，包容讓更多的人來參與民進黨的團隊，這樣才能壯大嘉義縣。
談到蔡易餘拿出黨證，黃榮利表示，蔡易餘強調這個，不知道蔡的意思，自己的黨齡也是30幾年了，從以前民進黨從未執政過，自己就是民進黨的一個黨員，一路也就追隨賴總統到現在，沒有變過。
更多太報報導
嘉縣初選政見會／蔡易餘送72歲生日祝福 黃榮利嗆年紀被灌水：我體重控制好、比川普年輕
林宜瑾擬將兩國論修入兩岸人民關係條例 藍委：乾脆廢除陸委會
再戰蔡易餘！黃榮利拚嘉義縣長初選喊「4年清償債務、年年發現金」
其他人也在看
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 79
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 130
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 122
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 545
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 13 小時前 ・ 90
美軍出兵委內瑞拉 鄭麗文要綠別再玩火
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 110
板橋議員葉元之空缺 藍白合有空間
板橋區是新北市行政中心，人口數為新北之冠，約55.4萬人，每到選舉都是兵家必爭之地，本屆議員選舉多達21人登記參選，選舉結果國民黨以5席小勝民進黨4席，後因葉元之轉戰立委成功，空下的1席讓各方虎視眈眈，國民黨接替人選迄今仍未浮上檯面，民眾黨可能由立委黃國昌板橋服務處主任林子宇出線，在將民進黨視為共同敵人的前提下，有空間成為藍白合示範區。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 53
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
「5人幫」掌憲法法庭 他：大法官前後矛盾
[NOWnews今日新聞]5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 101
委內瑞拉變天！中、俄發聲明譴責 街頭反馬杜洛民眾狂歡
即時中心／林韋慈報導今（3）日驚爆美國對委內瑞拉展開空襲，美國總統川普公開表示已「生擒」總統馬杜洛及其夫人，並已空運出境。知情人士透露，馬杜洛夫婦正被押送至紐約，將在曼哈頓聯邦法院面臨司法指控。國際許多委內瑞拉的盟友例如伊郎、古巴、中國以及俄羅斯皆發生譴責美國，但在委國街頭也有民眾慶祝馬杜洛倒台。民視 ・ 15 小時前 ・ 20
美逮委內瑞拉總統！趙曉慧：把中共長年經營的三大神話一次拆光光
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群平台「真相社群」（Truth Social）PO出馬杜洛戴著手銬與眼罩的照片，震驚國際社會。時事評論作家趙曉慧直言：「這整個過程，堪稱是把中共長年經營的三大神話，一次拆光光。」 趙曉慧在臉書發文寫道：「委內瑞拉由中共長期撐著，包括金援、能源合作、軍售以及政治背書等。但是當美國真的對馬杜洛動手時，北京做了什麼？只有發聲明譴責，沒有任何軍事嚇阻、外交制止或實質反制。這對中共來說是國際形象上的重大失分，對於中共的跟班小弟，在關鍵時刻，中共無法也不敢提供實質保護。」 趙曉慧指出：「『中國製軍備』神話，被拆得精光。中共多年來販售的『反美嚇阻敘事』，在真正的美軍行動面前，完全派不上用場。委內瑞拉長期在軍備上依賴中國，採購中國製防空系統，情報與監控高度依賴中共，軍事體系也深度親中。結果，這一次美軍的轟炸與逮捕行動，中國製軍備無法阻止、預警、反制美軍的火力與軍事行動。」 趙曉慧續指：「中共長期宣傳的『疑美論新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 24
川普2025年已對7國動武！ 美國外交路線全面轉向強硬
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）在第二任期上任後的第一年內，已先後對7個國家發動軍事行動，顯示白宮外交政策明顯轉向強硬。...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 96
美軍閃擊委內瑞拉 中國外交部：強烈譴責
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。對此，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 27
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 136
美智庫點名「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈
針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。對此，鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要來扣帽自由時報 ・ 7 小時前 ・ 35
美襲委內瑞拉逮馬杜洛讓中俄震怒！中國震驚：停止侵犯別國的主權
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審，川普隨後也宣布美國將接管委內瑞拉。長期在背後協助鞏固委內瑞拉獨裁政權的中俄兩國隨即發表聲明表達強烈抗議，中國外交部震驚表示「美方霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪，正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。 作為委內瑞拉長期盟友，俄羅斯與中國第一時間表達強烈不滿。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強烈譴責美方行為是對主權國家豁免權的「公然踐踏」，並要求美方立即釋放馬杜洛。中國官方媒體《新華社》報導提到，中國外交部對此「深感震驚」，重申反對干涉他國內政，並呼籲美方必須保障馬杜洛的人身安全。 中國外交部發言人指稱：新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 104
中國恐「模仿美國」閃電襲台？沈伯洋曝犯台2劇本：跟今日無法類比
美國日前在總統川普（Donald Trump）授意下，對委內瑞拉發動閃電打擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），受到全球高度關注、針對部分民眾擔心「恐為中國犯台開綠燈」的疑慮，民進黨立委沈伯洋解釋，兩者的狀況並不相同。川普閃電出招、對馬杜洛政權實施精準的斬首打擊，被提出違法疑慮，沈伯洋則透過臉書強調「國際法不是自殺協定」。沈伯洋指出，國際法......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 19
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 34
賴清德元旦才批藍白彈劾浪費時間 趙少康嗆：也該譴責林宜瑾修兩岸條例要她撤案
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導民進黨立委林宜瑾領銜與20綠委提案修法，要將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 35