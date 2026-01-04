嘉縣初選政見會／蔡易餘質疑助選者曾背叛綠 黃榮利轟立委落跑：還沒選上就築圍牆

民進黨今（1/4）下午舉行2026 嘉義縣長提名政見會，蔡易餘拿出黨證質疑，幫忙黃榮利助選的人曾經被開除黨籍、背叛民進黨。摘自民進黨YT



民進黨今（1/4）下午舉行2026 嘉義縣長提名政見會，爭取提名的立委蔡易餘、議員黃榮利火花四射。蔡易餘拿出黨證質疑，幫忙黃榮利助選的人曾經被開除黨籍、背叛民進黨，只有他才能團結民進黨；黃榮利則批蔡落跑參選縣長，要替什麼人卡位？縣長都還沒當上，就在畫隔離線、築圍牆，非常不好。

民進黨2026 嘉義縣長提名政見會，分為申論與結論，兩位參選人在兩環節各有10分鐘闡述時間。蔡易餘在結論時強調，他18歲就加入民進黨，這代表的就是說，他這一路來，每一次的選舉，他就是支持民進黨，民進黨提名的候選人，他一路支持。

蔡易餘說，但反而要請教黃榮利，「現在在幫你助選的人，有曾經他拒絕初選，然後他自己投入選舉，被開除黨籍，那也有曾經是背叛了民進黨，然後現在這些人在今年的五合一他們還是要投入選舉，既然這些人也都要投入選舉，那如果你現在被民進黨提名為嘉義縣長，你要怎麼領導我們民進黨來打贏今年的五合一選舉呢？」

蔡易餘認為，只有他才有辦法，他可以團結民進黨，「我不會用很多什麼派系啦、怎樣的一個話語來分裂嘉義。你現在每一句在分裂嘉義的話，就是不利於未來我們年底民進黨要團結、要整合。」

黃榮利也在發表結論時隔空回應，他一路追隨賴清德的態度，到目前不變，從過去賴清德初選時他幫忙，到現在還在追隨賴的腳步，「不用懷疑我的政黨態度，尤其我也是30幾年的態度，民國82年就加入民進黨」。

黃榮利在結論最後嗆問蔡易餘，立委的任期一屆4年，目前不到2年，「你就要落跑參選縣長，你是要替什麼人卡位呢？我當時禮讓，不要說立委你也選，縣長改選我登記，你也要登記，又要我禮讓，我不知道你是不是替人卡位，嘉義的縣長的卡位戰？」

對於蔡易餘質疑支持黃榮利的部分人士過去有退黨的經歷，黃榮利會後受訪時批評，在縣長都還沒當上，就在畫隔離線，在築圍牆，他認為非常不好。

黃榮利強調，如果未來他能夠當上縣長，當然他也是廣納人才，有人要回來民進黨效勞，有人要支持民進黨的候選人，「我們怎麼能夠排除？」他一定要是包容，包容讓更多的人來參與民進黨的團隊，這樣才能壯大嘉義縣。

談到蔡易餘拿出黨證，黃榮利表示，蔡易餘強調這個，不知道蔡的意思，自己的黨齡也是30幾年了，從以前民進黨從未執政過，自己就是民進黨的一個黨員，一路也就追隨賴總統到現在，沒有變過。

