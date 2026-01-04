嘉縣初選政見會／蔡易餘送72歲生日祝福 黃榮利嗆年紀被灌水：我體重控制好、比川普年輕

2026民進黨嘉義縣長提名政見會，嘉義縣長擬參選人黃榮利（左）、蔡易餘（右）會前合照。民進黨提供



民進黨立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利爭取參選2026嘉義縣長。民進黨今（1/4）舉行2026 嘉義縣長提名政見會，儘管只有申論、結論二階段，雙方隔空交火，火藥味濃。蔡易餘先送上72歲生日祝福，但黃榮利不領情，批評蔡對他年紀灌水，還稱自己健檢沒紅字、控制體重的能力非常好，疑暗諷蔡易餘。

黃榮利首先在申論時介紹自己是農家子弟，不是政治世家，也不是政二代，輪到蔡易餘申論時，他先提及，今天是黃榮利72歲生日，所以要說聲生日快樂。不過黃榮利結論時抱怨，感謝蔡易餘對他的生日祝福，可能蔡易餘對他的年紀有灌水，大酸「沒關係，灌水習慣了，包括建設經費可以灌水、補助也灌，我的年紀你也灌水」。

黃榮利強調，他相信自己的身體狀況比一般的4、50歲的年輕人更健康、狀況更好，尤其健康檢查，他完全沒有紅字，他控制自己體重的能力非常好。

黃榮利會後受訪時談到蔡易餘祝他72歲生日快樂，直呼「記錯了，我沒那麼多，他灌了我的水啦，其實沒那麼多啦，所以我認為我應該比美國總統川普總統還更年輕吧，不用懷疑，因為我的身體狀況非常的好，比年輕人，比4、50歲的年輕人還好」至於他的年次，他說，未來會在選舉公報會印上。

對於遭質疑生日、政策灌水，蔡易餘會後受訪表示，「他剛說灌水，我是滿頭問號啦，因為他是43年次，所以我並沒有灌水，這是正確的數字。」

他也強調，自己這10年來為嘉義爭取的預算，就如同剛剛表列的，事實上都是有很仔細地去對，哪些預算是他實際很扎實地有爭取到的，如果不是他爭取的就沒有把它列進去。

蔡易餘反批，黃剛剛提出的很多質疑，事實上反而都不專業，而且黃都是用藍白在用的問題問他，他覺得不好。比方黃說高壓電當時在救災要怎麼樣加速來復電的問題，那個是台電的董事長提出來的方案，媒體問他的時候，他把台電董事長的方案講給大家聽，結果黃卻說他這樣是代表外行，台電的董事長是不會外行的，批黃榮利不可以都只片面看藍白的資訊，把藍白的資訊拿來反質疑我，這會讓我覺得有一點無奈。」

至於為自己表現打幾分，蔡易餘說，「給個90分好了」，他認為應該要做的功課都有做足，而且事實上講得也還覺得還蠻愉快的，等於是把這10年來在嘉義縣以及跟鄉親的互動，以及未來他要怎麼做，一五一十地跟嘉義鄉親報告，講完後覺得心情蠻好的。黃榮利則說，他的表現應該由選民來替他評分啦，他還不知道自己得到幾分。

