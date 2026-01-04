嘉縣初選政見會／賴清德欽點遭打臉 黃榮利稱「親口告訴我才信」：若賴反對會叫我退選

嘉義縣議員黃榮利參加民進黨嘉義縣長提名政見發表會後受訪。李政龍攝



角逐民進黨嘉義縣長提名的議員黃榮利日前在地方文宣上提及，總統賴清德2023年曾囑咐他「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，事後遭到民進黨澄清無此事。黃榮利今天（12/4）說，「只有他親口告訴我，我才會相信」，如果賴清德反對他參選的話，賴應該也會直接叫他退選。

民進黨日前澄清，針對本黨嘉義縣長初選參選人黃榮利，於地方散發平面文宣中提及，賴清德主席曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」一事，民進黨賴清德主席特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。

民進黨今舉行2026嘉義縣長提名政見會，由立委蔡易餘、黃榮利同台交鋒，會後受訪時，黃榮利表示，「關於賴主席，跟我說的話都能夠理解啦，因為他是主席嘛，他有他的立場。」

黃榮利強調，關於有沒有說，「只有他親口告訴我，我才會相信。至於其他的傳聞，我就笑笑」，如果賴清德反對他參選的話，賴應該也會直接叫他退選。

蔡易餘指出，他每一次的參選，從選立委到這次選縣長，幾乎都是第一個登記，當然就是展現他要選的決心。所以他在選舉的過程，也並沒有說去接受協調或者是怎樣，基本上他就是展現決心，既然要爭取，就是要訴諸給全民，訴諸給嘉義縣民，讓他們來支持。

蔡易餘表示，至於黃榮利跟賴清德，賴有怎樣的原因讓黃退選，這個他實在是不知道，而且也覺得不用去知道，因為他非常的努力在爭取這一次的嘉義縣長，未來他如果有機會來領導嘉義的話，就像他剛剛拿黨證，他是18歲我就加入民進黨，他會整合所有民進黨的力量，打贏明年的五合一選舉。

