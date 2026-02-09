嘉縣十大人氣美食及景點出爐 成春節及燈會旅遊指南

嘉義市 / 綜合報導

搭配今年的2026台灣燈會，嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」的網路票選十大美食踢和美景活動，昨(9)日舉 行 頒獎典禮，由縣長翁章梁親自頒獎表揚，現場也抽出手機和大型電視等超值好禮，回饋參與投票的民眾，翁章梁強調，這次的累積票數超過70萬張，這份得獎名單將成為遊客春節來嘉義走春旅遊的參考。

舞台大螢幕上，有美食有美景，全都是得獎名單，是縣府舉辦的，「光躍嘉義．百大嘉選榜」，網路票選十大美食與美景。主持人說：「冰淇淋，請千萬不要錯過。」

縣長翁章梁親自頒獎表揚，而得獎的業者，也把自家的招牌商品，搬到現場。業者說：「老麵發酵的水煎包。」嘉義縣長翁章梁VS.主持人說：「我喜歡吃豆干(意猶未盡)。」

縣長翁章梁和活動代言人朵拉，化身為美食家，一攤攤的品嚐，不只好吃的，還有好玩的。嘉義縣長翁章梁說：「這個，這個是你們什麼香精。」太平雲梯搬不來整座吊橋，搬來了當地梅山鄉的，自製精油等系列產品，還有休閒農場，現場展示寵物蛇球蟒。嘉義縣長翁章梁VS.業者說：「我屬蛇的，(唉呦，太好了)。」屬蛇的翁章梁，一把抓起球蟒，而桌上還有可愛的陸龜也來了。

這次被票選出來的10大人氣美食，涵蓋山海平原特色，包括了水上老牌草魚粥雨豆樹，品安豆花店鈴蘭碗粿，還有曾為花蓮光復災後，重建出一份力量的「胡記水煎包」等，而十大美景部分，山線海線全都有，有中埔穀倉農創園區，粉牛樂園體驗農場，水上鄉豐碩果園2300百大嘉選榜，民雄鄉旺萊山鳳梨文化園區，朴子市配天宮等等。

嘉義縣長翁章梁說：「這個活動，我們希望能夠搭配台灣燈會，大家可以來這邊做3天2夜，或者是2天1夜的旅遊。」

這次累積的票數有70萬張，翁章梁現場抽出幾大獎項，回饋熱情參與投票的民眾，縣長也同時強調，2026台灣燈會在嘉義，接下來也是阿里山的櫻花季，大家過年來嘉義走春，賞櫻花賞燈看煙火，這次的十大美食跟十大美景，可以是遊客們，來嘉義旅遊的參考指南。

