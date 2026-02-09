嘉縣十大美食票選 曾出鏟子超人任務胡記水煎包榮登

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）搭配2026台灣燈會，嘉縣府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」網路票選十大美食、美景；結果出爐，曾為花蓮光復災後重建出一份力量的「胡記水煎包」，獲選嘉義十大美食。

「光躍嘉義．百大嘉選榜」網路票選活動結果出爐，縣府今天在長榮文苑酒店舉辦頒獎典禮，由縣長翁章梁親自表揚；十大人氣美食包括水上老牌草魚粥、雨豆樹、品安豆花店、嘉漁海鮮宴餐廳、竹香園甕缸雞、鈴蘭碗粿、冬瓜妹人文概念館、胡記水煎包、東石阿春小吃及樂亞小食光。

十大人氣景點為中埔穀倉農創園區、石硦林場、粉牛樂園體驗農場、獨角仙休閒農場、築夢森居探索生態農場、太平雲梯、故宮南院、豐碩果園、旺萊山鳳梨文化園區及朴子配天宮。

出席活動的民進黨立委蔡易餘辦公室主任呂文正介紹「胡記水煎包」老闆阿凱，去年曾去花蓮光復協助救災，阿凱家人也當義警、義消，在地方有著好名聲，因而在網路票選獲得高票。

阿凱接受中央社記者訪問說，去年花蓮光復災後，看到很多人到光復當「剷子超人」，因此去年雙十國慶當天，開著行動快餐車帶著食材從嘉義到光復鄉提供1000份水煎包慰勞志工，再從台東開回嘉義環島一圈，為救災盡一份微薄心力。

翁章梁表示，除今天票選出的美食、美景，嘉義還有更多名產值得品嚐、美景值得一覽；台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣登場，3月也是阿里山櫻花盛開時節，歡迎大家一起來玩。（編輯：陳仁華）1150209