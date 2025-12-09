嘉縣商圈聯合購物節直播抽出最大獎百萬露營車幸運得主

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府攜手19個商圈及大嘉義觀光工廠協會，推出為期兩個月的「商圈聯合購物節」，活動期間累計消費金額突破7.2億元，經濟效益亮眼，今(9)日在縣府舉辦直播抽獎，由縣長翁章梁親自抽出最大獎J SPACE露營車並致電幸運得主表達恭賀。

「114年嘉義縣商圈聯合購物節—嘉尚好禮」自10月1日開跑，全台民眾只要在嘉義縣商圈及大嘉義觀光工廠會員之店家單筆消費滿200元，即可獲得抽獎序號。

今日直播抽獎由翁章梁縣長抽出四項大獎，包括沙發按摩椅、光陽電動機車、Gogoro，以及最受矚目的 J SPACE 露營車。加上首波線上直播抽獎及加碼週週抽，總計送出近290項獎品。

在民雄商圈消費的劉先生，幸運地抽中本次的最大獎——J SPACE露營車。翁縣長致電給他時，還幽默地先強調自己不是詐騙集團，並親自告知這個好消息，讓劉先生一開始感到難以置信，甚至忍不住詢問：「這是真的嗎？」

翁章梁表示，商圈聯合購物節已舉辦第4年，感謝各大商圈和觀光工廠店家的共同努力，讓活動期間的消費金額突破7.2億元，並且創下6.5萬筆的登錄紀錄。翁縣長指出，參與店家反應熱烈，許多商家營業額成長超過5成，這也正是舉辦購物節的意義所在。他承諾，明年將繼續辦理，並藉由商圈購物節進一步活絡地方經濟，讓嘉義縣商圈的發展更加蓬勃。

縣府經濟發展處表示，嘉義縣從最初僅有1個商圈組織，到如今已擴展至19個商圈並成立觀光工廠協會，縣府透過整合資源、串聯行銷，成功讓「嘉義好山、好水、好吃、好玩」被更多人看見，也讓外地遊客對嘉義縣留下更深刻的好印象。

目前所有獎項已於直播中完成抽出，中獎名單將於12月10日中午12點前公布在活動粉絲專頁，公告後兩週內以電話或簡訊通知得獎者領獎。縣府經濟發展處提醒，大獎得主需於12月30日親自出席領獎記者會領獎。另依規定，中獎序號持有人不得為該店家負責人之配偶、一親等內之親屬及一親等內之姻親，若有此情形將取消領獎資格。

中獎名單及活動詳情可上FB活動粉絲專頁(114年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮)或官方LINE@(114年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮)對話內選單「序號查詢」中查詢，請參與抽獎活動的消費者務必留意是否中獎。

圖：嘉義縣政府攜手19個商圈及大嘉義觀光工廠協會，推出為期兩個月的「商圈聯合購物節」，活動期間累計消費金額突破7.2億元，經濟效益亮眼，今(9)日在縣府舉辦直播抽獎，由縣長翁章梁親自抽出最大獎J SPACE露營車並致電幸運得主表達恭賀。（記者吳瑞興翻攝）