嘉縣商圈聯合購物節買氣旺 百萬露營車得主出爐掀高潮

嘉義縣商圈聯合購物節直播抽出最大獎百萬露營車幸運得主。（圖：嘉義縣政府提供）

嘉義縣一年一度「商圈聯合購物節」，今年買氣大爆發。短短二個月活動，創造超過7.2億元商機。嘉義縣政府今（9）日舉行活動抽獎，送出市價高達百萬元的最大獎—露營車1輛。驚喜獲獎的幸運得主第一時間還不敢相信，直問「真的？假的？」（龐清廉報導）

嘉義縣「商圈聯合購物節」，今年共串聯全縣19個商圈及大嘉義觀光工廠協會。活動從10月1日開始，只要在指定店家單筆消費滿200 元，就能獲得一組抽獎序號。

嘉義縣政府指出，今年購物節共創造超過7.2億元商機，縣府為促進買氣，還提供包括露營車、沙發按摩椅、光陽電動機車、Gogoro 等多項好禮，加上週週加碼及線上直播，共送出近290項大獎。

廣告 廣告

嘉義縣「商圈聯合購物節」，今年創造超過7.2億元商機。（圖：嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁9日以直播方式，抽出包括最大獎—市價百萬元的J SPACE露營車一部等多項大獎。露營車由在民雄商圈消費的劉先生幸運獲得。這名幸運消費者在接到翁章梁縣長電話時忍不住直問「真的假的？」真的難以相信會中大獎。

嘉義縣商圈購物節連續第4年舉辦，參與店家普遍反映「業績漲很大」，不少店家營業額更成長超過五成。縣長翁章梁說，明年將繼續辦理，讓嘉義縣商圈更熱鬧、更有活力。

嘉義縣購物節所有獎項均已抽出，中獎名單將於10日中午前公布在活動粉絲專頁，並於兩週內以電話或簡訊通知中獎者。