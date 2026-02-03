嘉縣啟動「AMBI SPACE X CHIAYI」沉浸式人才培育實驗室

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局、文化科技發展協會共同舉辦「CULTECH+1文化科技競賽」今（3）日舉行頒獎典禮，表揚在4大文化場域中脫穎而出的優秀提案團隊。同時配合AMBI SPACE X CHIAYI沉浸式體驗空間成立，嘉義文化科技創新基地正式啟動「AMBI SPACE X CHIAYI沉浸式人才培育實驗室」，透過實驗空間推動人才培育，協助團隊具體實現創意提案。

「CULTECH+1文化科技競賽」將嘉義縣入選文化部百大文化基地的4個場域共作為題目，包括板陶窯交趾剪黏傳統工藝文化基地、洲南鹽場、阿里山達邦mayasvi文化路徑,以及優遊吧斯阿里山鄒族文化部落。廣邀青年以數位科技發揮創意，為文化場域提出創新應用方案，近50組團隊報名參賽。

廣告 廣告

國立中興大學、交通大學及台北商業大學跨校組成的「全域哨兵」團隊拿下第1名，在阿里山達邦mayasvi文化路徑採用家屋投影、歷史館互動光雕、男子集會所3D建模等科技應用,為鄒族文化注入生命力。

第2名由朴子青年團隊「轉譯所」獲得，團隊在洲南鹽場應用現地體驗設計、AR延伸及數位內容製作鹽畫與鹽雕作品,展現在地人對鹽田文化的情感。

交趾剪黏傳統工藝文化基地第1名由中正大學學生組成的「無牙但有牙」團隊獲得，以AI情境式導覽及設計6大闖關，巧妙結合數位科技改善文化斷層問題;優遊吧斯阿里山鄒族文化部落第1名由致理大學學生與心象工作室合作的「鄒族ㄟ交趾陶」團隊奪冠,開發鄒族戰士及婦女紙雕人形文創商品，並提出光影黑盒子沉浸式體驗模組，展現文創商品化的潛力。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，文化與數位科技整合是未來文化發展的重要趨勢，目前基地已培育近20組在地新創團隊，接下來會透過系列工作坊協助得獎團隊實現創意提案，透過「以大帶小」與「前店後場」模式協助更多團隊。

文觀局長徐佩鈴也說， AMBI SPACE X CHIAYI沉浸式體驗空間近100坪，採用高階投影設備、四面牆面64K的全沉浸式場域，不僅是展演平台,更是「AMBI SPACE X CHIAYI沉浸式人才培育實驗室」的實踐基地。藉由百大文化基地出題、青年提案,讓更多青年人打造文化場域，再結合培育機制，形成「競賽-培育-實踐」的完整生態系，期望為嘉義打造一支「文化科技嘉義隊」。

圖：嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局、文化科技發展協會共同舉辦「CULTECH+1文化科技競賽」今（3）日舉行頒獎典禮，表揚在4大文化場域中脫穎而出的優秀提案團隊。（記者吳瑞興翻攝）