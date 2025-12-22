嘉縣啟動AI無人機冬令營 培育創新應用人才

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣政府深化科技教育，2026年1月25日到27日在嘉義文化科技創新基地辦「AI無人機冬令營」，教授無人機應用軟、硬體，培育創新人才，限額30名，即日起開放高中生報名。

由嘉義縣文化觀光局、教育處與無人機產業界、學界結合舉辦的冬令營今天舉行啟動記者會，現場展示授課內容，示範無人機操控。

文觀局告訴中央社記者，冬令營核心「AI（人工智慧）科技、飛控訓練、創新應用」，3天課程採任務導向方式緊密串接，從AI思維啟發、生成式工具操作、無人機飛控示範與戶外實作，到AI協助影像應用、創新提案發想、簡報製作與成果競賽，形成完整跨域學習鏈。

此外，課程結合「航見科技、睿揚創新科技」等無人機教育與實務應用夥伴，共同參與教學與實作指導，提供專業飛控訓練與真實任務情境，讓孩子在實際操作中理解無人機如何結合AI技術應用於產業與生活，並以嘉義地區面臨天災時為實例，動腦思考無人機如何幫忙救災。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，未來中央政府將投入新台幣80億元在嘉義縣建設無人機研究創新基地及製造基地，培養在地學子訓練及熟悉無人機技術至關重要，希望透過營隊在孩子們心中種下種子，未來如果有興趣與機會，或許能留在家鄉助力無人機產業在嘉義發展，創造更多可能。

文觀局表示，冬令營報名資格以嘉義縣高中生或設籍嘉義縣的高中生優先，報名網址https://forms.gle/83udqrRgndFtTA8q9。（編輯：李明宗）1141222