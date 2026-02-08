嘉縣喵星人命定配對 翁章梁抽出29名貓奴

（中央社記者姜宜菁嘉義縣8日電）嘉義縣家畜疾病防治所今天進行「喵星人命定配對」認養抽籤，為去年底沒入的非法繁殖品種貓及緊急救援的混種貓找新家，4400人具抽籤資格，嘉義縣長翁章梁抽出29名「貓奴」，中籤率約0.65%。

嘉義縣家畜疾病防治所今天在官方臉書（Facebook）粉絲專頁直播，由翁章梁抽出29名正備取認養人，為沒入的非法繁殖品種貓及緊急救援的混種貓找到新家，活動限定嘉義縣民參加，短短5天吸引5660人次登記，經審查後符合抽籤資格者4400人次，中籤率0.65%。

防治所表示，配對貓咪包含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數為3至5月齡幼貓，另有1隻緊急收容的米克斯幼貓（玳瑁花色）同樣受到青睞，吸引63名民眾爭取認養資格，中籤名單將公布於臉書粉絲專頁。

翁章梁說，登記狀況非常踴躍，中籤率不到1%，抽中的飼主可以說是「天選之人」。防治所也每隻貓準備「嫁妝」大禮包，提醒民眾迎接新成員前先檢視居家環境安全並妥善布置，讓貓咪從進門起就能安心休息，當一名負責任的「鏟屎官」。

翁章梁也分享家中有2隻貓咪，太太也會教他怎麼餵食與相處，也希望中籤飼主都能把貓咪當作小孩對待，貓咪也會用陪伴回應。

防治所說明，每隻貓抽出正取1名、備取2名，中籤人應在115年2月12日中午12時前，由「本人」攜帶身分證明文件至嘉義縣家畜疾病防治所辦理認養手續，逾期未辦理者由備取依序遞補，飼主完成認養後須配合後續追蹤，若認養幼貓尚未絕育，115年3月31日前應完成絕育手術。

防治所提醒，嘉義縣嚴禁非法飼養繁殖，將持續嚴格稽查執法，呼籲民眾「以認養代替購買」、終養不棄養，並拒絕購買非法繁殖與來源不明的犬貓。（編輯：張銘坤）1150208