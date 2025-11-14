嘉縣嘉安藥局獲全國戒菸績優機構整合服務王

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】衛生福利部國民健康署11日在台北市張榮發基金會國際會議中心舉辦「114年健康促進機構評比成果發表」，表揚在戒菸服務表現卓越的醫事機構，嘉義縣嘉安藥局榮獲「戒菸服務績優機構」整合服務王，為全國所有戒菸藥局中，同時提供民眾「戒菸治療」與「戒菸衛教」人次最高，高達435人次，成果卓著。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣戒菸服務機構共66家，其中藥局有15家，太保市嘉安藥局為1人藥局，104年起即深耕社區投入戒菸服務迄今，感謝黃永志藥師用心服務個案，因應個案不同戒菸階段提供適當的戒菸衛教，並依個人需求給予行為支持與持續關懷。

黃永志藥師分享，一位57歲女性因情緒焦慮長期依賴菸品，直到病痛讓她決心戒菸，在持續陪伴與鼓勵下，她成功戒菸重新找回健康與笑容，如今學習烘焙，讓生活過得充實又自在，從依賴菸品到樂享健康的轉變，感謝嘉義縣衛生局輔導共同推動戒菸服務。

嘉義縣積極輔導醫療機構推動戒菸服務，透過專業訓練與資源整合，打造便民的健康支持網絡。

此次嘉安藥局在全國同層級機構中，以「戒菸治療與衛教並重」的整合成效脫穎而出，專業努力有目共睹，更象徵無菸「嘉」園的具體成果，民眾若有戒菸需求，可就近洽詢各鄉鎮市衛生所或撥打免費戒菸專線0800-636363。

圖：衛生福利部國民健康署11日在台北市張榮發基金會國際會議中心舉辦「114年健康促進機構評比成果發表」，表揚在戒菸服務表現卓越的醫事機構，嘉義縣嘉安藥局榮獲「戒菸服務績優機構」整合服務王。（記者吳瑞興翻攝）