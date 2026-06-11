嘉縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑 5蜂農獲特等獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑今11日評鑑結果出爐，由何冠勳、柯明群、鄧名賀、何逸文及黃益祿等5位蜂農榮獲特等獎；簡廷謀等15位蜂農榮獲頭等獎，入選蜂蜜品質皆達國產龍眼蜜最高等級，充分展現得天獨厚的氣候環境與優質龍眼花源所孕育出的絕佳風味。
為推廣在地優質蜂產品，由嘉義縣政府主辦、嘉義縣農會承辦115年評鑑活動，以蜂農、產銷班班員、具溯源農糧產品QR Code及養蜂事實登錄者為參評對象，吸引25位養蜂業者競爭評選，5月7日完成抽樣後即送中央畜產會初評，今於縣農會2樓會議室，邀5位專業評審團複評。
評鑑依據「115年度嘉義縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑實施計畫」所訂標準，第一階段初評（儀器檢驗，佔30%），以蜂蜜國家標準CNS1305檢測水分含量、蔗糖含量、醣類含量、水不溶物含量、酸度、店府沒活性及羥甲基糠醛（HMF）等一般品質標準及412種藥物殘留檢測。
第二階段複評（感官品評，佔70%）聘請詹承霖、吳姿嫻、黃子豪、宋一鑫及彭及忠等5位產官學界組成的專業評審團進行感官品評，從色澤（15分）、香氣（25分）、風味（30分）等指標進行評比，並嚴格把關蜂蜜品質，評選出今年特等及頭等獎蜂蜜。
縣農會總幹事黃貞瑜表示，蜂蜜品質評鑑是為了協助蜂農提升生產與加工技術，建立「在地、優質、安全」的蜂蜜形象，讓消費者能夠安心選購、信賴嘉義蜂蜜，農會也將持續透過專業評鑑、行銷推廣與技術輔導等方式，強化農產品競爭力，帶動農民收益成長，未來將繼續與蜂農攜手打造「品質看得見、信任買得起」的蜂蜜品牌。
農業處指出，嘉義縣目前在中埔鄉、大林鎮、六腳鄉及鹿草鄉等地有6個蜂產銷班，共計70位班員，飼養規模11,220箱；養蜂事實登錄則有124人登錄，飼養規模近2萬5,000箱。
今115年雖因氣候不穩導致龍眼花開量減少，儘管氣候考驗著採蜜難度，產量稀少，但參賽蜂農始終堅持高品質產出，展現深厚的養蜂技術與自然饋贈的成果，得獎者絕對是嚴選優質的龍眼蜂蜜。
此外，每位蜂農繳交的一桶蜂蜜僅能分裝405瓶能以本縣評鑑資材包裝並貼上溯源農糧產品QRCode及國產蜂品證明標章的評鑑蜜，本年度評鑑蜜預計於6月下旬正式上市，為避免搶購一空，即日起消費者可洽嘉義縣農會或所在地農會及得獎蜂農洽詢預購。
圖：嘉義縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑今11日評鑑結果出爐，由何冠勳、柯明群、鄧名賀、何逸文及黃益祿等5位蜂農榮獲特等獎；簡廷謀等15位蜂農榮獲頭等獎。（記者吳瑞興翻攝）
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