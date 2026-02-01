嘉縣基層選舉 綠全面搶攻 藍先穩議員

立委蔡易餘（中）獲民進黨提名參選下屆嘉義縣長，綠營同步展開基層選舉徵召提名作業，水上鄉長林緗亭（左）爭取連任，兩任屆滿的竹崎鄉長曾亮哲（右）正評估下一步。（呂妍庭攝）

民進黨已提名立委蔡易餘競選嘉義縣長，藍營縣長人選仍未見眉目。綠營為盡速讓「嘉義隊」成軍，已制定鄉鎮市長暨縣議員提名特別辦法，預計將分波徵召提名選將。至於國民黨受限在地量能有限，將採保守提名策略，優先穩住議員席次。

嘉縣18鄉鎮市，民進黨執政共有9鄉鎮，現任除溪口鄉長孫維聰、竹崎鄉長曾亮哲2屆任滿，綠營多數鄉鎮市長都將爭取連任，另無黨籍執政的大埔鄉、阿里山鄉和梅山鄉也歸類綠色團隊。至於唯一由國民黨執政的民雄鄉，民進黨已確定徵召鄉民代表陳琮貽挑戰尋求連任的林于玲。

其他無黨籍執政的鄉鎮市，包括太保市、朴子市、番路鄉、東石鄉和義竹鄉，民進黨也早早布局，積極尋覓人選。其中，義竹鄉已鎖定人選，將與民雄鄉列入首波徵召提名公布名單中。

嘉縣7個議員選區應選37席，目前民進黨17席、國民黨7席，其餘無黨籍，綠營掌握優勢席次。鑑於人口數消長，第二選區恐多1席變8席，第三選區少1席變4席，民進黨將以「穩健提名」方式因應，國民黨則傾向保守提名。

民進黨縣黨部提名辦法規定，黨籍現任鄉鎮市長及議員，經執委會開會通過名單後公告徵召；非執政鄉鎮市或議員選區有缺額，經徵詢、協調產生適當人選再行徵召；但特殊選情選區，可由執委會決議後，另訂方案執行。

民進黨嘉義縣黨部執行長林淩聿說，年底鄉鎮市長和縣議員選舉，以徵召提名為原則，並依照選區型態、選情不同分批公布人選，最快農曆年前後就會公布首波名單，依時程規畫，5月、6月就會完成所有提名作業，讓選將就戰鬥位置。

國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程說，縣長人選正由黨中央持續徵詢人選，地方黨部負責基層選舉提名作業。針對綠營執政鄉鎮市，如有黨員想選會評估提名，或找無黨籍合作；至於議員選區，第三選區規畫多提名1席女性，第六選區除現任詹黃素蓮外，還有2人表態，將先協調，不成再辦初選，盡量以提名2席為原則。